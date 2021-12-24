明年首季天氣展望 氣溫正常機率大仍可能有寒流

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中央氣象局24日表示，明年首季天氣氣溫正常機率較大，但仍可能出現寒流，雨量部分有可能會偏少。中央社記者謝佳璋攝 109年4月12日

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中央氣象局今天舉行年終記者會，展望明年首季天氣，氣溫正常機率較大，但仍可能出現寒流，雨量部分有可能會偏少。

氣象局說，目前中、東太平洋的海溫偏冷，反聖嬰現象持續發展，反聖嬰強度雖可能偏弱，仍有東北季風增強的機會，檢視各國數值模式預報，研判明年1至3月，在弱反聖嬰下，各地平均氣溫以正常機率較大，雨量部分，1月還會有些雨，2月、3月則明顯減少，總體而言，明年首季降雨以正常至偏少為主。

不過，氣象局預報中心主任呂國臣說，台灣每年11月至隔年4月，平均有8至12個冷氣團，約1至3個冷氣團達寒流等級，因1月及2月是台灣一年中最冷的月份，展望明年首季仍有機會出現寒流。

氣象局也回顧今年全球的天氣，氣溫排名史上第6高，比平均溫度上升攝氏0.8度，暖化顯著，另今年是反聖嬰年，海上氣溫偏冷，溫度未上竄；反觀台灣，今年全台均溫為24.29度，雖比去年均溫24.95低，仍是歷史平均第7高溫，中北部明顯偏暖。

氣象局統計，今年幾乎有人的氣象站，溫度歷史排名都在20名內，台中以北則在歷史紀錄前10名，例如台北站年均溫24.16度，為設站以來第2高溫，玉山春季的氣溫也創歷史新高。

另今年前5個月雨量非常少，甚至出現乾旱，6月後降雨恢復正常並解除旱象，全年總雨量接近氣候值9成，並集中在6月至10月，且南多北少。（編輯：李錫璋）1101224