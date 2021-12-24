中央社2021台灣10大新聞 東奧佳績太魯閣號事件入列

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舉重女將郭婞淳在東京奧運女子舉重59公斤級拿下金牌，在頒獎台上高舉金牌，一度紅了眼眶。中央社記者吳家昇攝 110年7月27日

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（中央社台北24日電）中央通訊社評選2021年台灣10大新聞，第一名為台灣代表團在東奧成績創新高，第二名為台鐵太魯閣號出軌意外，第三名則是COVID-19本土疫情爆發，抗疫73天解除三級警戒。

中央社評選2021年台灣、國際、中國大陸10大新聞，取材截至11月24日止，同步刊登於最新出版的「2022世界年鑑」。其中，台灣10大新聞如下：

一、2020東京奧運延後一年舉行，台灣代表團表現亮眼，共拿下2金、4銀、6銅，在獎牌榜名列第34名，獎牌數和排名都創下歷史新高。

台灣好手李智凱（右）在東京奧運體操男子鞍馬單項決賽展現拿手「湯瑪士迴旋」奪下銀牌，他在下馬後開心與教練林育信相擁。中央社記者吳家昇攝 110年8月1日

二、台鐵408次太魯閣列車4月2日上午在清水隧道北口因撞擊一輛從邊坡滑下侵入軌道的小貨車而出軌，造成49人死亡、200多人受傷，交通部長林佳龍請辭。

三、COVID-19疫情爆發，5月19日本土疫情暴增267例，提高至第三級警戒，至7月27日起解除三級警戒。從2020年1月全球疫情爆發至2021年11月24日，台灣累計1萬6544人確診，本土1萬4590例，境外1900例，死亡848例。

今年端午連假因疫情有別於以往，台北市基隆路與信義路口不見人潮、車潮，民眾大多在家自主防疫，街頭冷清。中央社記者張新偉攝 110年6月12日

四、高雄市鹽埕區城中城大樓10月14日凌晨發生大火，因為住物老舊，住戶多為老人，造成46人死亡、43人受傷，為台灣建築物火災史上死亡人數次多，僅次於1995年台中衛爾康餐廳大火。

高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓10月14日凌晨發生火警，造成46人死亡、、43人受傷。中央社記者董俊志攝 110年10月14日

五、車用晶片全球大缺貨，美、日、德等國都向台灣求援。為了確保晶片來源無虞，美日等國紛紛向全球晶圓代工龍頭台積電招手，台積電已決定在美國亞利桑那州以及日本設廠。

六、110年有多位民意代表陸續遭提案罷免，其中桃園市議員王浩宇案、高雄市議員黃捷案、立法委員陳柏惟案進入投開票，結果王浩宇、陳柏惟罷免案通過，兩人成為史上首位遭罷免的直轄市議員與立法委員。

台灣基進立委陳柏惟（前）遭罷免成功，陳柏惟在投、開票當天晚間與團隊成員出面謝票，坦承努力不夠，感謝大家一路以來的協助與支持，一度難掩激動神情。中央社記者裴禛攝 110年10月23日

七、行政院會10月28日通過111年度中央政府總預算案，決定111年度軍公教人員待遇調升4%，調幅創下25年來新高。主計總處統計，所需經費約新台幣314億元。

八、因應COVID-19疫情衝擊，行政院推出紓困振興方案，包括發給符合資格者急難救助金每人1至3萬元、自營工作者3個月共發給3萬元補助金等，總額5000元的振興五倍券10月8日上路。

九、由國民黨提出的反萊豬公投、公投綁大選公投，以及珍愛藻礁公投、重啟核四公投，受疫情影響，中選會決議由8月28日延後至12月18日投票。（開票結果，投票率約41％，4項公投案都未達同意門檻，且不同意票皆多於同意票，全遭否決。）

公投4案同意票得票率最高的縣市皆為金門縣，不同意票得票率最高的縣市則都是台南市。（中央社製圖）

十、基本工資審議委員會在10月8日通過調漲案，決定自2022年1月1日起，月薪由新台幣2萬4000元調漲到2萬5250元，調幅約5.21％；時薪則由160元調漲到168元，調漲約5％，這是總統蔡英文上任以來，第6度調整基本工資，月薪調幅也是任內最高，預計有194萬名勞工受惠。1101224