中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

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中央社評選2021年國際10大新聞，第一名為美國自阿富汗撤軍，塔利班迅速攻陷首都喀布爾重掌政權。圖為8月塔利班士兵在喀布爾街上巡邏。（共同社）

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（中央社台北24日電）中央通訊社評選2021年國際10大新聞，第一名為美國自阿富汗撤軍，塔利班迅速攻陷首都喀布爾重掌政權；長榮海運長賜輪卡在蘇伊士運河，導致全球航運癱瘓，以及延後一年舉行的東京奧運賽事則分居第二、三。

中央社評選2021年國內、國際、中國大陸10大新聞，取材截至11月24日止，同步刊登於最新出版的「2022世界年鑑」。其中，國際10大新聞如下：

一、美國總統拜登宣布美軍將撤離阿富汗後，阿富汗民兵組織塔利班趁勢於8月15日奪下首都喀布爾，總統甘尼流亡海外，塔利班建立阿富汗伊斯蘭酋長國。美國軍隊8月31日完成阿富汗撤軍行動，結束20年的反恐戰事。

二、長榮海運貨櫃輪長賜輪3月23日卡在埃及蘇伊士運河，河道嚴重堵塞，數百艘船隻大排長龍，經搶救於3月29日脫困。經過日籍船東與蘇伊士運河管理局簽署賠償和解協議後，7月7日事件正式落幕，長賜輪獲放行。

長榮海運貨櫃輪長賜輪3月23日卡在埃及蘇伊士運河，3月29日才脫困。圖為衛星空拍長賜輪。（圖取自facebook.com/AirbusSpace，版權屬CNES、Airbus Space）

三、受COVID-19疫情影響，延後一年舉辦的2020東京奧運於7月23日至8月8日舉行。因東京都等地疫情不斷升溫，開閉幕式與大部分比賽都未開放觀眾進場。賽事結果，美國以39金、41銀、33銅在獎牌榜3連霸，中國名列第2，地主國日本27金破隊史紀錄排第3。

東京奧運7月23日至8月8日舉行，受COVID-19疫情影響，開閉幕式與大部分比賽都未開放觀眾進場。圖為東京奧運閉幕式。（中央社檔案照片）

四、COVID-19疫情延燒，Delta變種病毒在全球超過185個國家和地區現蹤。至11月23日，全球確診病例數逾2億5000萬，奪走逾500萬條人命。

五、海地總統摩依士7月7日在自宅遇刺身亡，第一夫人身受重傷。台灣駐海地大使館7月8日清晨遭一群全副武裝可疑人士突破駐館防護潛入庭院，海地警方同日下午展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌。

海地總統摩依士7月7日在自宅遇刺身亡。（圖取自facebook.com/jovenelmoise）

六、緬甸實質領袖翁山蘇姬與她的執政黨「全國民主聯盟」（NLD）內其他要員，2月1日黎明前遭緬甸軍方以聲稱2020年大選有舞弊之嫌拘禁。軍方指派的選舉委員會2月26日表示，由於軍方已掌權，2020年選舉結果自動宣告無效。

緬甸軍方2月1日發動政變罷黜翁山蘇姬，國內掀起一連串抗議活動，當局展開鎮壓行動，造成多人死傷。圖為3月仰光街頭示威民眾高舉象徵反抗的3指手勢。（安納杜魯新聞社）

七、英國2016年6月公投決定脫離歐洲聯盟後，2021年1月1日正式分手，邁入脫歐後新時代，同時退出關稅同盟與單一市場。

八、美國眾議院11月5日通過史上規模最大基礎建設法案，拜登政府得以挹注約1.2兆美元改善國內道路、橋梁、管路、港口和網路寬頻。白宮另計畫2022年元月投資全球5到10項大型基礎建設，作為抗衡中國一帶一路的一環。

美國眾議院11月5日通過史上規模最大基礎建設法案，讓總統拜登終於實現足以改善全美上億人生活的跨黨派重大成就。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）

九、全球億萬富豪競相投入商業太空旅行領域，維珍銀河公司創辦人布蘭森7月11日搭自家飛船上太空一遊；亞馬遜公司創辦人貝佐斯一行4人7月20日前進太空，大約10分半後成功返抵地球；馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）9月17日將4名平民送上太空，進行3天旅程。

維珍銀河公司創辦人布蘭森（前）7月11日搭乘自家飛船上太空一遊。（圖取自twitter.com/richardbranson ）

十、原日本首相菅義偉9月3日宣布不參選自民黨總裁選舉，將卸任首相一職。岸田文雄10月4日當選自民黨總裁，出任日本第100任首相。1101224