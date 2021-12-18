塔利班政府恢復核發護照 阿富汗民眾重燃希望

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（中央社喀布爾18日綜合外電報導）阿富汗的塔利班（Taliban）當局今天表示，將在首都喀布爾（Kabul）重啟核發護照，對於處在塔利班統治之下而深感威脅的民眾可說是帶來希望。

法新社報導，成千上萬的阿富汗民眾也已申請新護照，以逃離日益加劇，聯合國稱之為「崩潰饑荒」的經濟與人道危機。

阿富汗內政部護照部門負責人哈卡尼（Alam Gul Haqqani）表示，當局將從即日起在位於喀布爾的護照辦公室核發旅行文件。

今年8月15日塔利班重返執政後，隨即停止核發護照，當時成千上萬民眾蜂擁至喀布爾的唯一國際機場，只圖能搶到凡是可逃離塔利班魔掌的國際航班機位。

10月間，塔利班當局重啟位於喀布爾的護照辦公室，卻只運作數日後就喊卡，因數以千計的申請湧入，導致辦公室裡建置的生物識別設施故障。

哈卡尼說：「所有技術問題目前已經解決。」並說首批護照將發給辦公室中止運作前已提出申請的民眾。

他表示，將從明年元月10日起受理新的護照申請。

當前阿富汗的人道危機日益加劇，核發護照被視為塔利班當局向國際社會兌現承諾，使符合資格的民眾得以離境。

塔利班正促請西方國家恢復往昔高達數十億美元的援助。西方支持的阿富汗前政府在美軍撤離的最後階段瓦解，同時歐美國家中止為數可觀的援助。

根據聯合國開發計畫署（United Nations Development Program, UNDP），阿富汗經濟早已因乾旱與內戰而滿目瘡痍，突如其來的援助喊卡，更是造成「空前的」重創。

經濟人道危機迫使許多居住在首都的民眾拋售房產，只為了買糧養活一家老小。

主要是飛往杜拜（Dubai）與阿布達比（Abu Dhabi）的國際航班，陸續恢復在喀布爾機場起降，此前在8月間因大批民眾擠破頭爭相逃難，這座機場被搗毀。（譯者：曹宇帆）1101218