塔利班恢復核發護照 阿富汗民眾冒零下低溫苦候

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（中央社喀布爾19日綜合外電報導）阿富汗塔利班政府昨天宣布恢復核發旅行文件後，數以百計民眾今天凌晨冒著零下低溫，在首都喀布爾的護照辦公室外大排長龍。

許多民眾從前一天晚上就守在現場耐心等候，其中有些人迫切希望離開阿富汗是為了接受醫療照護，還有些人是為了逃離重新掌權的伊斯蘭原教旨主義組織塔利班。

塔利班安全人員無不繃緊神經，控制現場情勢，22歲的特工圖凡（Ajmal Toofan）對人群聚集引發的危險表示擔憂。他說：「我們不希望有任何自殺攻擊或爆炸事件發生。」

塔利班8月中重掌阿富汗政權，阿國公民湧向喀布爾機場，亟欲離開這個國家之際，伊斯蘭國（IS）的阿富汗分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）在同月底對機場發動攻擊，造成150多人喪命。

圖凡的槍指向地面、冷靜地說：「我們在這裡的職責是保護人群，但大家不願合作。」

圖凡與法新社記者交談時，他的同事推了一名男子一把，那名男子差點一頭栽進帶刺鐵絲網。

60歲的艾克巴利（Mohammed Osman Akbari）說，他試圖趕赴巴基斯坦，因為國內殘破不堪的醫院無法替他進行心臟手術。

他說，必須移除醫療人員植入他心臟的支架，「但這裡不可能做到」。

停在附近路邊的一輛救護車上，躺著一名生病而無力排隊的患者。

21歲的救護車司機說：「患者有心臟病。」

他解釋說，申請人必須在場，才能核發護照。

26歲的拉索利（Mursal Rasooli）很高興聽見政府恢復核發旅行文件的消息。她緊緊抱著女兒說：「這裡的情勢並不平靜。如果情況繼續惡化，我們有了護照就能夠逃離。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1101220