土耳其和卡達與塔利班商討營運阿富汗5機場

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（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，在與杜哈和喀布爾當局會商後，土耳其可能會跟卡達一起在阿富汗營運5座機場。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在與馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）聯合記者會中作以上表示。他指出，一支由專家組成的代表團將會先後走訪杜哈、喀布爾，就營運包括喀布爾卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）等事宜會商。

他強調，土耳其和卡達代表團會規劃共同計畫，向塔利班（Taliban）為首的阿富汗臨時政府提出，於22日進行討論。土耳其、卡達的公司已簽署在阿富汗營運機場的協議，而且不是只有喀布爾機場而已。

他說：「若情況有利，我們將與卡達共同營運這些機場。」

卡夫索格魯昨天與塔利班政府代理外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）商討營運和維護卡賽國際機場事宜。兩人於伊斯蘭合作組織（OIC）在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德會議期間會面。

塔利班掌控阿富汗後，土耳其向對方表達願就營運喀布爾機場提供技術和安全協助。外國部隊撤離後，維持機場持續運作對於阿富汗與世界連結、確保救援物資供給不中斷而言非常重要。

土耳其和卡達一直致力於讓喀布爾機場可以重新開放國際旅遊，但是在恢復商業航班前，須對機場進行修繕。（編輯：林憬屏）1101220