阿富汗陷危機 伊斯蘭合作組織偕美中俄等會商對策

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（中央社伊斯蘭馬巴德19日綜合外電報導）阿富汗人道危機急迫，伊斯蘭合作組織57個成員國和美國、中國、俄羅斯、歐洲聯盟、聯合國等的代表今天齊聚巴基斯坦會商對策，並試探與阿富汗塔利班政權發展外交關係。

法新社報導，這場伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）大會，是美國支持的阿富汗政府8月垮台以來，針對阿富汗議題所召開的最大規模會議。

塔利班（Taliban）以迅雷不及掩耳速度拿下政權後，數十億美元的援助和資金遭國際社會凍結，讓阿富汗境內3800萬人面臨寒冬的考驗。

聯合國一再警告，阿富汗正瀕臨全世界最糟糕的人道危機，而且是結合糧食、燃料和現金的三重危機。

今天，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）大陣仗進行封鎖，以帶刺鐵絲路障和貨櫃隔開會場，還出動軍警站崗。

會中任何的援助承諾預計會在今天晚間作出宣布。

塔利班外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）是代表出席人員之一，其他還包括美國、中國、俄羅斯、歐洲聯盟和聯合國的代表。

巴基斯坦官員表示，共70名代表與會。

目前尚無一國正式承認塔利班政府。代表們面臨著援助受創阿富汗經濟，卻不扶植強硬派伊斯蘭主義政權的微妙考驗。

巴基斯坦外長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）表示，這場會議「替阿富汗人民」發聲，而非「為特定團體」發聲。（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1101219