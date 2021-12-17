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塔利班攻占阿富汗
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塔利班攻占阿富汗6/300

阿富汗駐聯合國大使鬧雙胞 前政府派任大使離職

2021/12/17 21:42
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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）聯合國表示，已遭推翻的阿富汗前政府執政期間任命的駐聯合國大使伊薩克扎伊（Ghulam Isaczai），已經離開職位。

聯合國助理發言人哈克（Farhan Haq）告訴法新社，根據他們16日收到的一封信函，伊薩克扎伊「自12月15日起讓出職位」。

外交界人士指出，阿富汗伊斯蘭組織塔利班（Taliban）8月接掌政權後，阿富汗經濟陷入危機，使得阿富汗駐聯合國使節團一直難以維持運作。法新社於16日晚間無法連絡上阿富汗使節團尋求置評。

伊薩克扎伊9月14日曾正式要求聯合國聲明他仍是阿富汗大使，塔利班也在同月要求聯合國承認塔利班前發言人夏亨（Suhail Shaheen）取代伊薩克扎伊，擔任阿富汗新大使。

直到11月底，伊薩克扎伊還參與一場聯合國安全理事會（UNSC）會議，並在會中公開批評統治阿富汗的強硬派伊斯蘭組織塔利班。

但到了本月初，聯合國大會通過一項決議，將阿富汗駐聯合國大使爭議的決定時間無限期延後。塔利班批評聯合國未能在這項議題上做出定奪，罔顧阿富汗人民權利。

不過，塔利班上回於1996至2001年統治阿富汗期間，在聯合國並未派任大使。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1101217

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