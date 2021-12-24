Omicron發威 美平均單日確診超越今夏Delta

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）「華盛頓郵報」彙整的數據顯示，Omicron肆虐致美國COVID-19的7天平均單日新增確診數攀升至16萬8981例，已超越9月1日今夏Delta高峰時的16萬5187例。

華郵指出，這波平均單日新增數量是美國爆發COVID-19大流行以來的次高，僅低於2020年11月到2021年1月間的最高峰；當時美國的7天平均單日新增為24萬8209例。

若看「紐約時報」數據庫，7天單日平均新增確診為16萬8535例，14天平均增幅38%；平均單日染疫病故1353人，14天增幅6%，與華郵的數字相近。

● 拜登上任近一年 染疫病故超越川普最後一年

美國的疫情在11月達標另一里程：染疫病故突破80萬人，2021年染疫病故人數40多萬，超過2020全年的40萬，意即拜登上任近一年來，染疫病故人數超越川普最後一年整年。

其實在Omicron現蹤美國前，美國的確診住院已在回溫。11月初約4萬6000人確診住院，今天則攀升至7萬人，須住進加護病房者也在急遽增加。

華郵援引自家數據指出若以全球來看，Omicron仍只佔基因定序病例的10%，但首度現蹤地南非，近期新增確診99%都是Omicron。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）則估計，12月12日到18日的新增確診，73%是Omicron，而美國的Omicron首例也不過12月1日才出現，短短兩週就成為美國的主流病毒株。

「華爾街日報」報導，隨Omicron開始在全美蔓延，越來越多指標顯示美國經濟為此喪失部分動能。

● 疫情復燃削增長動能 美明年初GDP下修

訂席網站OpenTable的數據顯示，截至12月22日的一週，全美餐廳入座人數相較2019年同期減少15%，降幅比11月下旬更大。全球旅館數據與分析公司STR資料也顯示，截至12月18日的一週，美國旅館住房率53.8%，也較前一週下滑。

確診激增導致許多商家暫停營業、娛樂活動取消、大學校院改採線上教學，企業也紛紛延緩或更改重新開張的計畫。

諮詢機構傑富瑞公司（Jefferies LLC）首席經濟學家瑪柯斯卡（Aneta Markowska）說：「第4季的消費雖仍旺盛，但我現在看到動能正持續減緩。」

由於益發憂心這波最新疫情升溫，許多經濟學家已下修2022年初美國的成長預測。牛津經濟公司（Oxford Economics Ltd.）現將美國明年第一季的GDP年增率從原本的3.4%，下修為2.5%。（譯者：陳亦偉）1101224