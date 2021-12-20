日相岸田內閣滿意度逾5成 防疫獲逾6成民眾好評

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（中央社東京20日綜合外電報導）根據全日本新聞網所做最新民調顯示，首相岸田文雄內閣施政滿意度較上個月增加5.8個百分點，來到51.3%，且逾6成受訪者對岸田政府防疫對策給予正面評價，創近三任政府首例。

日本朝日電視台報導，這項調查是在本月18日及19日針對全國18歲以上男女共1907人，以固定電話及行動電話隨機抽樣電訪，獲得1031人的有效回答，占比約54.1%。

被問到政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，61%受訪者給予正面評價；無法給予正面評價的受訪者約22%。

根據這份民調，包括前兩任的前首相安倍晉三及菅義偉政府在內，岸田政府是首度在防疫對策獲逾6成受訪者滿意的政府。

至於日本政府有無必要對預計2022年2月舉行的北京冬奧進行「外交抵制」，認為有必要的受訪者約41%、沒必要的受訪者約42%，都占4成左右，正反意見勢均力敵。

另外，產經新聞與富士新聞網今天也公布18日及19日共同進行的民調結果，岸田內閣支持率高達66.4%，較上次調查增加3.2個百分點；不支持率約26.2%，較上次調查減少4.5個百分點。

在這份民調中，對是否應外交抵制北京冬奧的正反意見同樣相差不大，認為應該抵制的受訪者約45.4%、認為不該抵制的受訪者約44.1%。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101220