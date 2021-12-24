中央社2021中國10大新聞 能耗雙控衝擊全球供應鏈

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（中央社台北24日電）中央通訊社評選2021年中國10大新聞，香港「蘋果日報」創辦人黎智英等高層因支持民主身陷囹圄，在政治打壓下停刊最受關注；中國強力執行「能耗雙控」導致限電，衝擊全球供應鏈列入第二名。

中央社評選2021年國內、國際、中國10大新聞，取材截至11月24日止，同步刊登於最新出版的「2022世界年鑑」。其中，中國10大新聞如下：

一、香港「蘋果日報」在多名高層被捕、資產被凍結後，6月24日出版最後一份報紙，結束為期26年的營運。港蘋在最後的社論以「給香港人的告別書」為標題，指「蘋果死亡，新聞自由是暴政的犧牲品」。

香港「蘋果日報」在多名高層被捕、資產被凍結後，6月24日停止營運。圖為香港蘋果日報最後一天出刊的頭版。（中央社檔案照片）

二、中國9月爆發缺電危機，受到「能耗雙控」政策壓力以及煤炭供需矛盾加劇影響，多省市陸續祭出限電限產；9月23日起，東北三省更因缺電而多次無預警停電。

三、3月24日起，H&M等多家國際服飾品牌因過去發表停用新疆棉花原料的聲明被翻出，引發中國網友抵制與電商平台下架。隨著民族主義持續發酵，至3月26日有超過40名中港台藝人宣布與相關代言品牌解約。

H&M因禁用新疆棉事件在中國遭到抵制。圖為上海黃浦區一家H&M門市。（中央社檔案照片）

四、中國河南省連日暴雨，7月20日鄭州市地鐵5號線一列車遭洪水灌入，造成12死5傷。截至8月2日，河南有302人罹難，逾1453萬人受災；其中鄭州多達292人死亡，仍有47人失蹤。

中國河南省7月連日暴雨，逾1453萬人受災。（中新社）

五、中國海關總署2月發布公告，暫停進口台灣的鳳梨，9月又再度公告決定暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，原因分別是從台灣進口鳳梨中驗出有害生物，以及在輸陸的番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」。

六、中國加大對網路巨頭的反壟斷監管力度，4月10日，阿里巴巴集團因實施「二選一」壟斷行為，遭裁罰人民幣182.28億元，創實施反壟斷法以來金額最大的罰單。10月8日，外賣龍頭美團也因「二選一」條款，遭重罰人民幣34.42億元。

七、中國13屆全國人民代表大會3月11日通過「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」，修改香港選制，設立多項候選人審查制度，並重構特首選舉委員會和立法會。

八、9月24日，華為財務長孟晚舟與美國司法部達成緩起訴協議，結束在加拿大長達3年的引渡攻防戰，搭機返回中國。加拿大總理杜魯道在孟晚舟搭機的同時也宣布，遭中方關押的康明凱與史佩弗也獲釋返國。

華為財務長孟晚舟（左）9月24日獲釋離開加拿大返回中國深圳。（路透社）

九、總部位於深圳、2016年起連續5年入選「財富」世界500強的中國房地產發展商恆大集團下半年驚傳債務危機，積欠供應商、債權人和投資人高達3000億美元巨額債務，除引發投資人憂慮，並一度連累全球股市。

中國房地產發展商恆大集團下半年驚傳債務危機。（共同社）

十、中國嚴控網路數據流出境外，網路叫車龍頭滴滴出行6月底才赴美IPO，中國網信辦7月2日就以「防範國家數據安全風險，維護國家安全」為由，對滴滴實施網路安全審查。其後，滴滴App被勒令下架，還遭7部門聯合進駐調查。多家中企為此放棄赴美上市。1101224