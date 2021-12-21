香港立法會選舉／溫和民主派敗退 香港進入愛國者治港時代

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香港立法會選舉在19日落幕，建制派陣營囊括幾乎全部的90席。圖為選前多個中國大陸省籍同鄉社團合辦支持選舉的集會（中通社提供）中央社 110年12月21日

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（中央社記者張謙香港21日電）香港立法會換屆選舉結束，在泛民主派杯葛選舉之下，全部90名當選議員除了一兩位偶爾與港府有不同意見外，其餘都可以歸類為親政府建制派，令立法會步入「愛國者治港」時代。

本屆當選的90個議席中，包括地方直選20席，功能界別30席，以及選舉委員會界別40席。

在地方直選上，傳統親北京的民主建港協進聯盟是大贏家，有陳克勤、梁熙、李慧琼、鄭泳舜、陳恒鑌、周浩鼎、李世榮、陳學鋒等人當選。

工會聯合會及新民黨也各有候選人當選，其他當選者有專業動力的林素蔚、實政圓桌的田北辰、西九新動力的梁文廣，以及自稱無黨派的楊永杰，但後者仍被視為建制派。

溫和民主派的黃成智和馮檢基等人，全部落敗。

田北辰過去偶爾會在某些問題上提出與北京或港府不同的看法，但大致上仍被視為建制派。

總括而言，在地方10個分區直選中，當選者全部是「愛國愛港」者，非建制派無一人當選。

在功能界別選舉上，過往教育界、法律界、會計界、醫療衛生界和社會福利界議席都是泛民的囊中物，但今年泛民不派人參選，不單令這些界別的投票率大幅下降，更令建制派候選人輕鬆當選，比如教育界的朱國強、醫療衛生界的林哲玄。

唯一不同的是社會福利界議席由狄志遠奪得。狄志遠是民主黨創黨成員，曾擔任副主席，後來離開民主黨，淡出政壇。

在泛民杯葛本屆選舉之下，他卻突然宣布重返政壇並參選，令人意外。但他已不被視為泛民陣營，只能算是非建制派或溫和民主派。

至於其他界別，過往一向由建制派主導，本屆也沒有例外，建制派候選人大都以高票當選。

在泛民主派缺選下，本次立法會選舉成為建制派之爭。圖為港島東一社區裡多名建制派參選人的宣傳旗幟。（中新社提供）中央社 110年12月21日

本屆新增的選舉委員會界別，全部40席由傳統親北京人士當選，形象相對中立的只有聖公會教省秘書長管浩鳴。在外界眼中，他不屬於泛民陣營，但建制派色彩也不強烈。

綜合而言，按照新選舉模式進行的本屆香港立法會議，主要是建制派之爭，而當選者都是「愛國愛港」人士，符合北京方面所強調的「愛國者治港」方針。

在建制派之內，本屆有多名新人參選，其中較受關注的有非黨派的霍啟剛，以及新民黨的李梓敬。

霍啟剛是紅色商人霍英東（已故）家族的第三代人物，妻子是中國大陸「跳水皇后」郭晶晶。霍啟剛為人低調，但近年與郭晶晶變得活躍，經常公開亮相。

霍啟剛和郭晶晶形象正面，少有負面新聞。與建制派大多數人物比較，他們少有受到泛民陣營攻擊。

這次霍啟剛透過功能界別的體育、演藝、文化及出版界參選，初試啼聲，如果今後在議會表現得當，有可能成為建制派新星。

建制派另一位受關注新人是李梓敬。前年「反送中」運動爆發，李梓敬在網上高調批評示威者而成為網紅；當時在建制派中，也只有他和少數幾人敢於公開譴責示威者。

這次他首次參選即當選，加上年輕敢言，未來在議會勢必是另一位受關注的建制派新人。（編輯：朱建陵）1101221