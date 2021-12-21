香港立法會選舉／香港愛國者治港登場 對台「一中」概念再限縮

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（中央社記者繆宗翰台北21日電）香港立法會選舉結束，「愛國者治港」時代全面來臨。據當局論述，「愛國者」必須擁護中共統治。對照近期陸方隱晦釋出的「愛國者治台」概念，北京的「一中」概念將更限縮。

本屆香港立法會選舉堪稱「最無懸念」的一次，貫穿選舉的關鍵字便是「愛國者治港」。

選前，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對選務直接表態，聲稱這次選舉對落實「愛國者治港」的原則具有重要意義；而「愛國者治港」強調的則是「港獨」分子、「反中亂港」分子絕對不能進入特別行政區管治架構。

2019年「反送中」運動後，北京方面加強介入香港局勢，一方面主導訂定香港國安法，以懲罰「港獨」人士，另一方面主導「完善香港選舉制度」，以落實「愛國者治港」原則。

然而，「愛國者」的定義究竟是什麼呢？

事實上，這套概念出自中共前領導人鄧小平1980年代中英談判期間的談話，他當時稱「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」。

而在中國全國人大3月通過修改香港選制的決議後，中國國務院港澳辦常務副主任張曉明再度引述鄧小平的話表示，「愛國者的標準是，尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定」，挑戰「國家根本制度者」則不能算作愛國者。

因此，在這次香港立法會選舉的153名候選人中，被外界視為「非建制派」的不到10%。民主黨、公民黨等傳統民主派大黨都缺席。

在泛民主派缺選下，本次立法會選舉成為建制派之爭。圖為港島東一社區裡多名建制派參選人的宣傳旗幟。（中新社提供）中央社 110年12月21日

英國廣播公司（BBC）中文網便形容，「愛國者治港」已取代「港人治港」，成為香港政制的新內涵。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢接受中央社記者採訪時則分析，中共總書記習近平在建黨百年大會談話有一大重點，便將中共的命運與中國命運、中華民族命運「畫上等號」。

他認為，中共在香港落實「愛國者治港」，目的便是做出敵我區隔。一旦「不愛國」，就是陷入敵我矛盾，所謂的「國」便是「中國共產黨所主導的政權」。

王信賢並表示，「愛國者治港」的概念近期更被寫入中共第三份歷史決議，這意味著這套管治模式已鑲嵌在中共整體國家進程當中，必須服膺於「兩個一百年」等目標。

值得注意的是，北京方面近期也以不點名的方式提出「愛國者治台」概念。

中國大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫10月在四川宜賓出席第5屆「兩岸關係天府論壇」時便宣稱，台灣「一國兩制」下可保留現有的社會制度和生活方式，但主張「分裂國家如所謂台獨的政黨、組織要被取締，分裂分子如台獨分子將沒有參選資格」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室副主任劉軍川同月底透過視訊在湖北宜昌舉行的第四屆「國家統一與民族復興」研討會上也宣稱，兩岸統一後，「所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家作主，參與台灣治理和祖國建設，盡享發展福祉與復興榮耀」。

王信賢認為，對照香港模式，北京當局以隱晦形式提出「愛國者治台」，顯示中共對台的「一中」概念已更限縮、模糊性降低，且搭配打擊「台獨金主」步步進逼。

他並警告，「北京過去喊『反獨』或許較趨為形式，但現在則有進入實踐進程的跡象」，台灣應密切關注。（編輯：朱建陵）1101221