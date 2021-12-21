香港立法會選舉／改變忠誠廢物局面 親北京新舊建制派互補

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香港立法會於19日舉行換屆選舉，在泛民缺選之下，本屆參選者主要來自親政府的建制派，圖為建制陣營中最大黨派民建聯進行競選宣傳。（民建聯圖片）中央社記者張謙香港傳真 110年12月21日

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（中央社記者張謙香港21日電）香港立法會於19日改選，在新的選舉模式及泛民主派缺選之下，外界之前已預料當選者都是北京方面所期待的「愛國者」，但有別於過往，這次建制派有許多新人參選，形成新舊互補。

這次換屆選舉是在香港實施國安法及新選舉模式之後進行，按照相關規定，只有擁護基本法和效忠香港的人才能參選。

在香港國安法實施後，泛民許多核心人物遭到逮捕而未能參選，一些重要團體也自行解散，不能派人參選，剩下黨派包括民主黨和公民黨等，並未派人參選。

本屆選舉有154人報名參選，153人入閘，唯一被裁定參選資格無效的是功能組別醫療衛生界的劉子進，資格審查委員會指他在政府部門兼職，屬於「訂明的公職人員」，不符合選舉法令要求。

但社會上有人質疑，劉子進未能入閘的另一個原因，可能是他身兼香港護士協會中委；護協被視為泛民團體，曾支持「反送中」運動。

所以，這次入閘的參選者都符合北京方面所說的「愛國者治港」條件。

153名入閘者中，超過100人屬於建制派，以黨派區分，有民主建港協進聯盟、工會聯合會、經濟民生聯盟、新民黨和自由黨等。

香港立法會選舉在19日落幕，建制派陣營囊括幾乎全部的90席。圖為選前多個中國大陸省籍同鄉社團合辦支持選舉的集會（中通社提供）中央社 110年12月21日

除了建制陣營，立場或黨派不明確的有30多人，其中曾與泛民有關連的有12人，包括民主民生協進會前主席馮檢基、民主黨前副主席狄志遠、民主黨前成員黃成智，以及民主思路多名成員。

狄志遠以新思維名義參選，獲得民主黨老將李華明以個人名義支持。他最終在社福界功能界別勝出，成為本屆立法會中唯一一名非建制派議員。

與建制派比較，也許狄志遠等人屬於溫和民主派，但在泛民眼中，他們也可以歸類為「愛國者」或「忠誠反對派」，與建制派擁護基本法和效忠香港的立場沒有根本性區別。

在選前，各候選人都在自我宣傳，他們或出席官方舉辦的政見會，或在街上派發傳單，但在泛民的缺選下，選舉氛圍較過往冷清。

但無論如何，這是香港在「反送中」後首次舉辦的重要選舉，北京方面顯然十分重視。

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍本月初就公開談及這次選舉，指本屆選舉對落實「愛國者治港」的原則、發展符合香港實際的民主、塑造香港良政善治新格局具有重要意義。

他說，「愛國者治港」是搞「五光十色」，具多樣性，體現在身分的多樣、價值理念的多元、社會制度的包容等。

過去香港舉辦各項選舉之前，北京官員一向少有作出評論，但這次夏寶龍卻高調談及立法會選舉，關注的程度，可想而知。

中國全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍年初也曾在明報撰文，指出在中全國人大修改香港選舉制度後，北京中央對建制派有更高要求，絕非要打造「橡皮圖章」或「忠誠廢物」。

儘管他的評論遭到個別建制派人士抨擊，但從這次建制派的立法會參選名單看，田飛龍的看法並非無因。

首先，在153名參選人中，約100人是首次參選，與過去換屆參選主要是原班人馬爭取連任，分別很大。

再者，本屆來自不同界別及階層的參選者頗多，當中有港區人大代表和政協委員約20人，另有17人身兼大陸各省市政協者。

有人認為，香港回歸以來，北京方面比較保持克制，不介入本地選舉，以免予人試圖左右香港政局的感覺，但這次有如此多人大代表和政協委員參選，反映北京方面已改變了過往的克制。

這次選舉也有一名台籍人士參選，就是鳳凰衛視節目主持人曾瀞漪，是歷來首次有台籍人士參選立法會，難免引來一些政治解讀。

曾瀞漪。（取自社群網站）

綜合而言，從這次參選者的背景看，雖然他們大都被視為北京方面可信賴的「愛國者」，但與過去不同的是，建制陣營中冒出許多新人及不同背景的人參選，尤其集中在功能界別選舉及選舉委員會界別，這些新人包括知名的霍英東家族成員霍啟剛、前行政長官辨公室新聞統籌專員馮煒光、保安局前局長黎棟國等。

在地方直選部分，建制派主要還是派遣上屆議員參選，與溫和民主派競爭。

有人認為，這可能是北京方面的「精心安排」或「微調」，因為歷經「反送中」後，它希望一些想做事又有想法的建制派人士進入權力架構，以帶領香港走出困局。

北京方面也許並非如同田飛龍所說，視某些人為「忠誠廢物」，但希望香港議會出現新局面的心態也是明顯的。

在北京方面的「精心策劃」下，外界相信將會有很多新人及不同界別的人進入本屆議會，但他們當選後是否會成為建制陣營的生力軍，抑或只是「忠誠廢物」的繼承者，且拭目以待。（編輯：朱建陵）1101221