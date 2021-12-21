中國政府多管道拆恆大炸彈 市場估數年才能化解

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國恆大爆發財務危機以來，中國政府態度逐漸轉為主動，除要求恆大出售資產，也調整房地產與金融政策，包含放寬放貸標準、鼓勵收購、降準等。市場仍認為需數年才能化解風險。

中國房地產開發商恆大集團於3日宣布未能履行一筆2.6億美元（約新台幣72億元）的私募債後，正式違約並進入債務重整程序，官方隨即派工作組進駐。外界認為中國官方將採取更積極、主動的策略，不過英國廣播公司（BBC）中文網引述專家分析，在短時間內「拆彈」不易，可能要耗時數月到數年。

根據諸多證據與政策調整顯示，在恆大的債務違約之前，中國政府也已經察覺到了近1年來的房地產緊縮政策對於企業造成不小的影響，連帶影響經濟發展。因此部分政策在進入第4季時也陸續作出調整。

其中之一，是調整金融機構貸款的放款限制。今年11月起，陸續有些銀行收到官方通知，要求部分放寬房地產企業用於開發的貸款申請，並加快審批的程序，滿足合理需求。

外界解讀，監管部門藉此調整向外表達「正常的房地產貸款要繼續投放，甚至鼓勵按照年初的計畫增速執行」，然而政策並非面向所有開發商，而是經營狀況良好、資產優質的企業。

至於對恆大集團的放款規定，則要求金融機構優先提供特定的在建項目貸款，確保建案能夠完工、購屋者能夠順利取得房屋，落實「保交樓」，避免引發後續的爭議。但是這樣的貸款也被官方嚴格管制，不得將這些資金挪用於填補其他債務缺口。

除了放寬放款限制外，官方也鼓勵民間企業收購部分企業的在建項目，藉此化解經濟風險。

中國人民銀行（央行）和銀保監會，近日會同國資委，召集部分民營、國有房地產企業和主要商業銀行舉行座談會，不但鼓勵體質優良的房企收購部分風險企業的在建項目，也鼓勵金融機構為這些企業提供收購所需的金融服務，共同化解風險。

雖然並未提及「風險企業」有哪些，但外界認為官方劍指以恆大為首多家體質不良的房地產開發商。

不論是放寬貸款限制或鼓勵收購，相關政策與呼籲均顯示，中國政府處裡恆大以降的不動產企業風險，一方面鼓勵大型民營企業、央企和國企併購風險和經營困難的房地產開發商手裡的優質項目，另一方面也希望大型銀行能夠積極為收購方提供貸款。同時，要求金融機構不要對發生風險和經營困難的房地產企業，全面抽貸、斷貸。

此外，人行於本月15日降準2碼，市場認為有助房貸寬鬆、穩定房地產基本面，也是官方化解不動產企業財務危機的方式之一。然而國際信評機構並不看好，認為降準無法讓部分信評等級差的房地產開發商免於違約。

回到恆大本身的債務重整問題，中國大陸經濟學者、光谷自貿研究院院長陳波日前接受中央社採訪時分析，工作組進駐恆大是向市場發出一個重要的訊號，接下來官方會對恆大採取更強硬的措施，迫使恆大更加積極處理財務問題。包含要求恆大更積極的將核心資產質押變現、要求許家印出售個人資產填補資金缺口。

事實上，工作組並沒有讓外界「等太久」，工作組於12日時通知恆大各區域的分公司，暫停處置恆大旗下的任何資產。這樣的行為被解讀為，「工作組正式進場，釐清恆大真實的資產負債情況，為後續出售資產預做準備。」（編輯：張淑伶）110121