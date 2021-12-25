耶誕節冷氣團南下北台灣溼冷 未來2天低溫探10度

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象局預報，今天冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北台灣溼冷，明天及27日氣溫將持續下降，氣象專家吳德榮研判，27日平地最低溫可能降至攝氏10度左右。

氣象局說，今天冷空氣南下，強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，加上華南雲雨區東移影響水氣偏多，北部及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區可能有大雨，其他地區也會有局部降雨。

氣象局預報，今天北台灣天氣先轉冷，白天高溫約17度、18度，中部及花東地區20至22度，南部地區22度至25度，北台灣夜晚低溫僅14度，其他地區約15至18度，各地溫度皆明顯下降。

氣象局預測，未來2天氣溫續下降，明天至28日清晨，不論白天、黑夜，各地都有不同程度冷的感覺，除氣溫偏低外，因華南雲雨區東移，北部及東北部容易下雨，其他地區也有局部短暫雨。

氣象局提醒，這波冷空氣不排除達強烈大陸冷氣團等級，溫度低加上降雨，冷的感受更加明顯，務必做好保暖。

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氣象局說，未來2天水氣偏多、氣溫持續下降，3000公尺以上高山有機會下雪，北台灣2500公尺以上山區也不排除，下雪機率最高的時間預計在27日，28日白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」中說，冷空氣才開南下，今天各地的最低氣溫將出現在深夜前後，愈晚愈溼冷，27日清晨晨氣溫將降至這波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。（編輯：黃世雅）1101225