合歡山武嶺降下冰霰 賞雪遊客好開心

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）冷氣團南下，水氣與溫度配合，合歡山武嶺今天中午短暫出現降雨夾冰霰，等候多時的遊客開心直呼「終於下冰霰了」，值勤員警也回報武嶺起濃霧、下雨，短暫下冰霰幾分鐘。

大陸冷氣團南下，賞雪勝地合歡山今天上午11時前未見降雪，停車場停滿，遊客期待。近午隨著一波水氣移入山區，武嶺地區終於出現固態降水（雪或霰），遊客開心說「終於下冰霰了，打在身上好痛喔」；根據遊客影片可見武嶺近午飄雨，冰霰隨雨落下。

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海拔3275公尺的合歡山武嶺是台灣公路最高點，遊客開車就能輕鬆抵達高山，因此，合歡山一早即湧入等雪遊客，不過合歡山上午未出現明顯水氣，氣溫也僅約攝氏2、3度，隨著水氣出現，上山值勤員警中午回報，武嶺約中午11時55分下冰霰，持續幾分鐘停止。

根據氣象局氣象報告，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；華南雲雨區東移影響，台灣北部及東北部有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率。（編輯：李錫璋）1101225