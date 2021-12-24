五月天高雄開唱 台鐵高捷延長營運、高鐵站免費接駁

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）五月天將於高雄世運主場舉行「好好好想見到你」演唱會。高市交通局今天公布輸運與交管方案，會場與高鐵左營站間將有免費接駁車；台鐵、高捷也將延長營運輸運散場民眾。

因應五月天將於高雄世運主場館（國家體育場）舉行「好好好想見到你」演唱會，分別在25、26日與明年1月1日等3場演唱會當晚6時30分開演；31日跨年場晚上9時開演。高雄市政府交通局今天發布新聞稿說明輸運與交管方案。

交通局表示，開演前2個半小時開放進場，現場不提供停車位，捷、台鐵將加開班次疏運，翠華路、世運大道等道路也將進行交通管制，呼籲樂迷搭乘公共運輸前往會場。

交通局說明，世運主場館（國家體育場）周邊道路將進行交通管制。其中，世運大道自當日下午2時啟動交通管制，周邊道路包含翠華路、左楠路、軍校路等也將進行交管疏導，呼籲民眾管制道路、改道通行。

交通局表示，演唱會當日高雄捷運將配合加密班次疏運遊客，另為疏運外縣市民眾，搭乘台鐵及高鐵的樂迷，可於台鐵新左營站（高鐵左營站）「北1出口」處，轉搭免費接駁車前往世運主場館。散場時可從世運大道（南側）搭乘免費接駁車返回台鐵新左營站。

12月31日跨年場的散場輸運，交通局表示，高雄捷運將延後收班，於元旦凌晨2時發出末班車；台鐵則於凌晨增開北上4班、南下3班加班車，延長營運至凌晨2時30分。

12月25、26、1月1日等3場演唱會部分，交通局說，高雄捷運將於凌晨0時45分發出末班車；台鐵新左營站則將於晚間11時12分發車區間車北上至台南、晚間11時48分區間車南下至屏東，進行疏運。

交通局表示，會場周邊無提供停車位，為維護周邊社區交通秩序，將加強違規停車拖吊取締，並呼籲樂迷搭乘公共運輸前往會場。（編輯：孫承武）1101224