Omicron威脅不斷 二級警戒延長至111年1月10日

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疫情指揮中心27日宣布，疫情二級警戒維持至明年1月10日，民眾外出時應全程佩戴口罩。圖為桃園市內壢傳統市場內攤商掛上幽默布條，提醒口罩戴好戴滿。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北27日電）因應國際間COVID-19新變異株Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心與相關單位溝通及評估後於今天宣布，今年12月28日至明年1月10日維持疫情警戒標準為第二級。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，疫情警戒標準自7月27日起，從第三級降低至第二級，並維持至今。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，自今年12月28日至明年1月10日，仍維持疫情警戒標準為第二級。

陳時中表示，維持現行戴口罩規定，外出時應全程佩戴口罩，本次未調整得免戴口罩情境，下列場合得免戴口罩，包括於室內外從事運動、唱歌時，於室內外拍攝個人/團體照時，單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行。

另外，農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作，於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合，上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

陳時中說明，外出時有飲食需求，得免戴口罩，於指揮中心或主管機關指定場所或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

營業場所及公共場域維持應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。指揮中心強調，歲末年終將近，請民眾配合歲末/跨年大型活動防疫準備注意事項。

主辦單位應遵守二級警戒公告、地方政府大型活動相關防疫規定，主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所消毒頻率並設有醫療應變措施。除了指定販賣區外，場內不得販售飲食。室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。除主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者不適用飲食（補充水分除外）、拍照等得免戴口罩之例外情形。

主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，亦不開放試吃。違反以上規定、經工作人員勸導不聽者，由地方政府依傳染病防治法裁罰。

陳時中提醒，居家檢疫、居家隔離、（加強）自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾，包括表演者及活動工作人員，不得參加相關活動，違反者將從重處罰。

指揮中心將視國內外疫情及實際執行狀況，適時機動調整防疫措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫規範，以兼顧防疫與生活品質。（編輯：張雅淨）1101227