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全美確診因Omicron暴增 逼近疫情以來最高峰

2021/12/27 11:48（12/27 12:21 更新）
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Omicron變種正讓美國COVID-19的單日新增確診暴增，住院率及幼童確診率同樣攀升。圖為紐約中央車站外的COVID-19檢測站。（中央社檔案照片）
Omicron變種正讓美國COVID-19的單日新增確診暴增，住院率及幼童確診率同樣攀升。圖為紐約中央車站外的COVID-19檢測站。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）高傳染力的Omicron變種正讓美國COVID-19的單日新增確診暴增，開始逼近去年冬天時的峰值，住院率及幼童確診率同樣攀升，使Omicron即便重症率較低依然會壓垮醫療。

「紐約時報」指出，雖然攀升幅度不若單日新增確診，但美國的染疫住院率也開始升溫。

紐時數據庫顯示，美國截至24日的7天平均單日新增確診已超越19萬7000例，較過去14天增加65%，7天平均住院人數7萬人，增幅10%，7天平均單日染疫病故也增加3%達1345人。

若加入週末時的人數，紐時26日最新的平均單日新增確診已達20萬1330例。目前升溫態勢直逼今年1月所締造的平均單日新增25萬1232例的最高紀錄。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，雖越來越多證據顯示Omicron的重症低於先前其他變種，但仍警告不能掉以輕心，因為Omicron閃電般的速度在全美擴散，很可能使未打疫苗而確診的住院數暴增，壓垮美國的醫療量能並排擠其他嚴重疾病的就醫。

佛奇在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）說：「當你的新增感染如此爆量，會蓋掉重症較低的利多。」

紐約州衛生廳24日指出，紐約市的孩童確診住院自12月5日以來已增加4倍，約一半是還無法打疫苗的5歲以下幼童。紐約市沒有確切相關數字，紐約州的資料則顯示到23日時已有數十名幼童住院。

其他州也出現年幼族群確診暴增的情況。美國小兒科學會（AAP）上週通報，全美18歲以下的確診例「極高」。AAP援引截至16日的統計指出，18歲以下的確診數較前一週增加17萬例，12月初以來增幅近28%。

另據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據顯示，未打疫苗者確診機率是打過者的5倍、染疫病故機率是14倍。（譯者：陳亦偉）1101227

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