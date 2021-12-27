Omicron病例激增 印度首都德里實施宵禁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為抑制Omicron病毒擴散，印度首都德里27日起實施宵禁。圖為德里舊市區，可以見到即使Omicron病毒來勢洶洶，部分民眾仍無視防疫措施，未戴口罩。中央社記者林行健德里攝 110年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里27日專電）印度首都德里Omicron確診病例躍居全印度之冠，今天累計達142例，德里地方政府宣布今起實施宵禁，以抑制病毒擴散速度。

德里衛生當局於5日證實首例Omicron病例：一名2日從坦尚尼亞入境的旅客。截至今天中午，德里Omicron病例較前一天增加63例，累計142例，一舉超越了此前一直領先的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）。

由於目前正是北印度婚嫁季節，加上新年即將到來，為避免民眾群聚狂歡，德里地方政府宣布今起每晚11時開始到次日清晨5時實施宵禁，但未說明會執行到哪一天。

官員表示，在宵禁時段，除了在社區附近購買民生必需品的民眾、媒體記者、食品或藥品的快遞員、前往醫療院所注射疫苗者，以及前往或從車站、港口或機場返家的旅客之外，其餘人等不得在外游盪。

前往醫療院所注射疫苗者，和前往或自車站、港口或機場返家的旅客，被臨檢時需出示相關證明。

除了藥房和民生必需品的雜貨店之外，其他商業機構在晚上11時過後均不得繼續營業。

官員說，違反宵禁令者都將依法受到懲處；如果疫情擴散仍未獲控制，德里不排除恢復「黃色警戒」，限制餐廳、酒吧營業時間，所有電影院將暫停開放。

就印度全境而言，Omicron病例截至今天中午累計578例；德里以142例居首，馬哈拉什特拉省以141例居次，接下來是克勒拉省（Kerala）57例；全境578例當中，有151例已經痊癒。

馬哈拉什特拉省是商業大城孟買的所在省分。

除了德里之外，卡納塔卡省（Karnataka）、哈雅納省（Haryana）、北方省（Uttar Pradesh）、馬德雅省（Madhya Pradesh）和古茶拉底省（Gujarat）日前也都已開始實施宵禁。

為對抗Omicron病毒，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天在全國轉播的例行演說中宣布，開放15歲至18歲青少年接種疫苗，醫護人員及60歲以上與有慢性病的民眾，將可接種「預防性劑量」（追加劑）。（編輯：林憬屏）1101227