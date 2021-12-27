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澳洲多數地區Omicron猖獗 單日確診數首破1萬大關

2021/12/27 16:51（12/27 23:10 更新）
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澳洲大多數地區COVID-19 Omicron變異株疫情猖獗，單日確診數已首度突破1萬大關。（安納杜魯新聞社）
澳洲大多數地區COVID-19 Omicron變異株疫情猖獗，單日確診數已首度突破1萬大關。（安納杜魯新聞社）
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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲大多數地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情猖獗，單日確診數已首度突破1萬大關，迎來嚴峻的疫情里程碑。

澳洲今天通報近1萬200例確診，新南威爾斯州（NSW）有6324例，占其中大部分，維多利亞州（Victoria）則新增次多的1999例。

接著是南澳州（South Australia）842例、昆士蘭州（Queensland）784例、澳洲首都特區（ACT)189例、塔斯馬尼亞州（Tasmania）35例、北領地（Northern Territory）12例及西澳州（Western Australia）1例。

澳洲迎來這項令人厭惡的COVID-19疫情里程碑，主因高傳染力的Omicron變異株繼續在各地肆虐，促使感染數激增。

新南威爾斯州及維多利亞州今天皆通報3起死亡病例，前者通報了國內首起Omicron變異株相關死亡個案。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1101227

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