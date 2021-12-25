Omicron來攪局 印度基督徒低調過耶誕

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（中央社記者林行健新德里25日專電）由於Omicron變異株病毒來攪局，印度基督徒今年低調度過耶誕節，部分教會改以視訊的方式做耶誕節禮拜，無法聚餐聯歡。

印度Omicron確診病例截至今天中午達到415例。早在數天前，印度許多省分和轄區的地方政府已下令限制歡慶時的群聚人數，或是禁止舉辦節慶活動。

金門基督徒復興教會（Golden Gate Christian Revival Church）牧師蘇費（Avi Sophie）今天中午在德里主持了耶誕禮拜，約有40人參加，符合德里政府的群聚人數規定。

蘇費向中央社說，因為疫情關係，參加的人數比往年少得多。此外，今年因為Omicron預防措施之故，德里許多教會也採視訊方式舉行禮拜。

疫情爆發前，印度基督徒如何慶祝耶誕？蘇費說，印度幅員廣大，各地基督徒慶祝耶誕節的方式也有所不同。

蘇費說，以他的家鄉那加蘭（Nagaland）為例，在耶誕節來臨前幾天，基督徒們就開始交換禮物，互相祝福。有些教會在從耶誕夜開始就開始聯誼，直到12月26日，有些教會會到野外升營火，聯絡感情。

印度主流社會，因為有8成民眾都是信仰印度教，因此耶誕節的氣氛並不濃厚。但蘇費說，他還是接到很多印度友人傳來的「耶誕節快樂」訊息。

德里以馬內利教會（Emmanuel Church）牧師塔曼（Rupesh Tamang）也告訴中央社，印度是個擁有多元文化與宗教的國家，民眾可依照自己的文化來慶祝宗教。

來自尼泊爾的塔曼說，以尼泊爾裔基督徒為例，「我們通常會在耶誕節到教堂做禮拜，也會邀請教友到家裏歌唱、跳舞，然後一同傾聽上帝的話語和聚餐。」

塔曼表示，今年因為Omicron的關係，教友們多半只能各自在家慶祝耶誕節，「我們不能像過去那樣出外野餐。」

另方面，一名要求不具名的基督徒透露，即使印度憲法保障宗教自由，在印度要信仰基督教要有很大的「勇氣」。

他說，思想保守的印度民眾依然排擠基督徒，教堂被破壞、縱火等事件時有所聞，至少有8個省分還設有「反宗教轉換」相關法律。

這名基督徒說，相關法律禁止宗教團體或民眾以「威嚇或誘騙」方式讓他人改變原本信仰，就曾有牧者因為賑濟貧民食品與衣物，而被地方執法人員以企圖收買信徒為由逮捕。（編輯：高照芬）1101225