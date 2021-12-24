更多編輯台推薦新聞：
中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成
生活

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情6/300

印度分析Omicron病例 7成無症狀

2021/12/24 22:13（12/24 22:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印度Omicron變異株確診病例突破350例，其中病例最多的是馬哈拉什特拉省。（圖取自twitter.com/MoHFW_INDIA）
印度Omicron變異株確診病例突破350例，其中病例最多的是馬哈拉什特拉省。（圖取自twitter.com/MoHFW_INDIA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里24日專電）印度Omicron變異株確診病例突破350例，印度衛生部針對其中一部分病例進行分析，發現其中7成病例沒有症狀，逾9成已完成兩劑疫苗注射。

印度衛生部次長布山（Rajesh Bhushan）今天在1場記者會上宣布，截至今天下午，印度Omicron確診病例已達358例，其中114例康復。

布山表示，衛生部針對這358例當中的183例進行了分析，發現其中61%為男性、39%為女性；70%為無症狀病例、其餘30%有症狀。

他說，73%的病例有國外旅遊史，另27%雖然沒有國外旅遊史，但多為接觸者。

分析結果也顯示，91%的確診病例已注射至少兩劑疫苗；2%已注射1劑，其餘7%未接種疫苗。

印度是於本月2日發現首例Omicron病例，目前已擴散到17個省分或轄區，其中病例最多的是馬哈拉什特拉省（Maharashtra）88例；其次是德里首都轄區67例；隨後是泰倫加納省（Telangana）38例。

就COVID-19整體數據而言，印度在過去24小時之間新增6650例病例，另有374例死亡；印度目前仍染病醫治中的患者計7萬7516人。

為阻止Omicron迅速傳播，印度多個省分與轄區數日前已禁止舉辦耶誕節及新年派對，以避免群聚。德里一個地方教會也為此不得不取消原已安排好的耶誕野餐。

雖然如此，一般民眾顯然毫不懼怕，網友Sarika Talwar最近就在推特上傳德里一處耶誕市集人擠人的畫面，還有多人因推擠跌倒，引起衛生專家擔憂。

當地里長表示，目前正考慮在市集實施「單雙號」機制，透過控制營業攤位的數量，來減少人流。（編輯：黃自強）1101224

延伸閱讀
印度Omicron病例破270例 專家憂第3波疫情河內確診數越南第一 耶誕跨年熱鬧不再義大利單日確診創新高 泰國出現Omicron群聚首例英政府研究：Omicron患者住院風險較低Omicron變異株印度12省現蹤 累計200人確診
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀