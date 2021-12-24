河內確診數越南第一 耶誕跨年熱鬧不再

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河內市行馬街專售節慶用品，越南近來每天都有上萬人確診，首都河內市新增病例屢登全國第一，2021年的耶誕節買氣不再。圖為在行馬街購物的消費者。中央社記者陳家倫河內攝 110年12月24日

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）邁入2022年開始倒數，越南單日新增確診病例動輒破萬，首都河內市每天染疫人數更屢次排名全國第一，耶誕熱鬧氣氛不再，官方下令跨年、農曆年都不准民眾群聚。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球2年，人口約9800萬的越南直到今年4月以前還是「防疫模範生」，當時全國累計確診數不到3000人，但在變種病毒侵擾下，迄今共有約160萬人染疫。

越南第1劑疫苗接種率77%、第2劑60%，高接種率讓官方發話要「與病毒共存」，然而近來全國日增上萬人確診，尤其是800萬人口的河內市過去一週每天都有逾1400人染疫，使得官方再度限制大型活動舉行，部分區域的餐廳也禁止內用。

河內市行馬街（Hang Ma）專售節慶用品，去年耶誕節由於越南防疫有成，整條路擠得水洩不通，但今年人氣不再。記者23日上午10時前往採訪時，走訪5家店就有4家因還沒「開市」怕觸霉頭而拒絕受訪。

在行馬街做了16年生意的陳文仙（Tran Van Tien）表示，與去年相較今年生意減少大概80%，從今年開始，行馬街有關節慶、婚禮或活動的各種商品都賣得很不好。他認為，民眾收入減少是主因，就算出來逛也都只看不買。

陳文仙除了做零售也是批發商，他說以往到了耶誕節都要從中國進口10個貨櫃的商品，但今年兩個貨櫃就綽綽有餘。此外，疫情期間運費高漲，但考慮到景氣不佳，他只能自行吸收，怕賣貴一點就沒人上門。

由於越南單日新增確診數居高不下，加上傳染力更強的新型冠狀病毒變異株Omicron已入侵鄰國，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）下令，要求跨年與農曆年不得舉辦大型聚會活動。

范明正先前表示，12歲以上民眾必須在2022年1月底前施打第2劑疫苗，所有成人都該在2022年第1季前接種第3劑疫苗。他呼籲對那些拒絕施打疫苗的人開罰，一旦拒打就禁足在家並自行負擔染疫治療費用。

河內市民阮氏壬（Nguyen Thi Nham）認為，可在一定限制下舉辦活動，相關規定不宜太過嚴格，但也不能毫無節制地讓民眾群聚。她支持對不配合施打前兩劑疫苗的人開罰，但接種第3劑與否應尊重個人意願。（編輯：郭中翰/黃自強）1101224

越南2021年疲於應對COVID-19疫情，單日新增萬人確診已是「新常態」，官方一邊喊說要「與病毒共存」，但因為疫情起伏不定，只好又祭出防疫管制，行馬街上的攤商大喊生意難做。中央社記者陳家倫河內攝 110年12月24日

河內市過去一週每天平均有超過1400人確診COVID-19，街上不時可見到民宅、商家遭到封鎖的警戒告示牌。中央社記者陳家倫河內攝 110年12月24日