特派專欄 Omicron如鬼靈精搗亂 耶誕變抗疫壓力測試

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中央社駐紐約特派員尹俊傑/12月26日

美國童書作家蘇斯博士（Dr. Seuss）筆下，渾身綠毛的鬼靈精（The Grinch）見不得人好，想盡辦法偷走耶誕節，簡直可以跟COVID-19新變異病毒株Omicron作伴了。

如同鬼靈精，Omicron鬼鬼祟祟地搞破壞，等到人們一覺醒來發現天下大亂，為時已晚。但與鬼靈精在故事結尾良心發現不同的是，Omicron會一直扮演反派，耶誕與跨年旅遊、親友聚會熱潮過後，美國原本就不樂觀的疫情可說是「剉咧等」。

時間倒轉半個月，11日適逢紐約市耶誕老人大集會（SantaCon），街道上處處可見戴耶誕帽、穿紅色毛衣的紐約客，幾乎沒有人戴口罩。大家臉上洋溢久違的燦爛笑容，似乎都拋下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）顧慮，耶誕節還沒到就令人感受到濃厚的節慶氣氛。

正如暑期席捲全美的Delta變異株，Omicron的到來提醒大家「別高興太早」。

接下來一週，令人憂心的新聞接踵而至，紐約市COVID-19確診率在3天內翻倍、檢測站前大排長龍、應景的「耶誕奇觀秀」（Christmas Spectacular）演出季提前結束、百老匯多齣劇作場次取消、美國職籃NBA多場比賽延期、北美職業冰球聯盟NHL賽季喊停。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）20日公布，Omicron占全美COVID-19確診病例73%，僅數週便躍居境內主流病毒株，傳播速度遠快於Delta變異株。

一年前此時，COVID-19疫苗剛問世不久，各界滿心期待這場傳染病大流行能早日落幕。如今美國再陷疫情漩渦，大量民眾雖完整接種COVID-19疫苗甚至打了加強針，突破性感染仍與日俱增，就算患者以輕症居多，原本應該充滿歡樂的耶誕佳節依舊變調。

平安夜走在曼哈頓街頭，平日喧囂的城市宛如空城，不是因為民眾都躲在家中，而是許多本地人早已出城與親友團聚。洛克斐勒中心、時報廣場等熱門景點依舊遊客如織，忙著打卡、拍照，顯見許多外地人仍無畏疫情升溫，按原訂計畫造訪紐約。

只不過，曼哈頓中城幾個相鄰的景點人氣有如天壤之別。

COVID-19新變異病毒株Omicron造成紐約疫情回溫，外地遊客依舊湧入，洛克斐勒中心的巨型耶誕樹周遭如往年人潮洶湧。圖攝於12月23日。中央社記者尹俊傑紐約攝 110年12月26日

COVID-19新變異病毒株Omicron造成紐約疫情回溫，打亂百老匯演出，停演熱門音樂劇「漢密爾頓」的理查羅傑斯劇院一片冷清。圖攝於12月23日。中央社記者尹俊傑紐約攝 110年12月26日

洛克斐勒中心的巨型耶誕樹周遭如往年人潮洶湧，附近商家顧客絡繹不絕。但緊鄰的無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）因「耶誕奇觀秀」演出喊卡，只見路人行色匆匆路過，不見以往在外排隊等候入場的大批觀眾。

而在時報廣場，迪士尼專賣店和一旁的COVID-19檢測站都大排長龍，街頭藝人吸引大批觀光客圍觀。但從街角轉進小巷，停演熱門音樂劇「漢密爾頓」（Hamilton）的理查羅傑斯劇院（Richard Rodgers Theatre）一片冷清，只有失望的觀眾進售票處退票，有如百老匯9月恢復演出後再受疫情打擊的縮影。

但與去年3月百老匯全面熄燈時相比，紐約這回抗疫手段有別，政府干預明顯減少，不再以經濟代價高昂的封鎖措施對抗Omicron變異株。

COVID-19疫苗問世後，顧及民意的政治人物愈來愈不願意為防疫下達嚴厲封鎖令。美國總統拜登21日再三強調，現在與去年3月疫情爆發時情況不同，美國不會重回封鎖局面。

這場抗疫之戰延續近兩年，人們早已倦怠，渴望重拾往日生活樣貌，加上美國高度崇尚個人自由，許多人寧願冒著染疫風險也不想再錯過歡樂時光，Omicron壓境下疫情迅速回溫並不令人意外。

紐約市歷經疫情爆發初期慘痛教訓，一年多來積極防疫，是美國少數同時要求公私部門員工接種COVID-19疫苗的城市，民眾進餐廳內用、光顧戲院等娛樂場所都要出示疫苗接種證明，搭乘地鐵、公車等大眾交通工具須戴口罩。

可惜好景不常，紐約防疫如此慎重都會遭Omicron攻陷，在在顯示與病毒共存並非紙上談兵，過程需要「繳學費」。

近幾天，全美大量航班因太多機組員染疫而取消，航空交通大亂。歲末年終人力吃緊，醫療、運輸、清潔、雜貨店等民生必需領域從業者更顯珍貴，紐約州為避免相關服務開天窗，不得不仿效英國，縮短COVID-19疫苗接種者確診後的建議隔離天數，成為全美率先做出如此決定的州之一。

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在台灣等疫情平穩的地方，COVID-19患者沒有「隔好隔滿」似乎很難令常人理解。但在美國等選擇與病毒共存的地方，人力短缺問題棘手，經濟與公共衛生之間求取平衡，Omicron正好帶來一次壓力測試。

這次測試結果如何，預計數週後才會有解答。可以肯定的是，全球COVID-19疫苗分配不均，新型冠狀病毒隨染疫者增加持續變異，Omicron不會是最後一個打亂民眾生活步調的變異株。這個冬季美國等歐美國家因應疫情回溫的結果，將是後疫情時代邁向與病毒共存的重要參考指標。（編輯：周永捷）1101226