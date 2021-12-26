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疫情10/300

Omicron增1例境外移入 打過1劑高端及2劑莫德納

2021/12/26 15:25（12/26 16:50 更新）
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指揮中心26日公布，國內新增1例檢疫攔截確定的Omicron境外移入病例，個案自美國入境，屬於完整接種、突破性感染個案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增1例檢疫攔截確定的Omicron境外移入病例，個案自美國入境，曾接種1劑高端及2劑莫德納疫苗，屬於完整接種、突破性感染個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午說明，新增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron境外移入，為案16983美國境外移入個案，本國籍30多歲男性，12月17日入境採檢為陰性，12月23日於檢疫期中採檢後檢驗陽性，Ct值為16，病毒量高，現在正於醫院負壓隔離中。

據指揮中心統計，共累計28例Omicron病例，都是境外移入病例，雖然皆為突破性感染，但邊境快速攔截或檢疫攔截，早期偵測未進入社區，個案來源遍及8國，包括美國、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、哥倫比亞、德國、奈及利亞，其中以美國13例最多。

指揮中心提醒，因應國際Omicron新型變異株威脅增加，自明年1月1日起，強化因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」部分場所人員COVID-19疫苗接種規範，如經醫師評估開立不建議施打證明，或個人因素無法施打，可每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。（編輯：管中維）1101226

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