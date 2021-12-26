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Omicron病例激增 英格蘭耶誕節忙摧打疫苗

2021/12/26 14:51（12/26 15:10 更新）
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（中央社倫敦25日綜合外電報導）在Omicron變異株病例飆升的情況下，英格蘭衛生當局今天耶誕節仍不得閒，忙著推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫，希望儘可能地為更多人施打。

法新社記者現場報導，國民保健署（National Health Service）人員頭戴耶誕老人帽，在倫敦雷德布里奇（Redbridge）迎接排隊民眾並幫忙接種疫苗。接種站外貼著「耶誕快樂」字樣以及歡慶耶誕的圖片，有張圖畫中，一個小精靈正在幫另一個小精靈打疫苗。

雷德布里奇議員桑托斯（Mark Santos）表示：「國民保健署和地方政府的人很感心…他們願意犧牲自己的時間，耶誕節還來幫我們社區的人接種。」

「這是真正的社區精神。」

雷德布里奇居民庫爾希德（Saif Kurshid）也來排隊等著接種，他說，「真讓人難以想像、無法理解，我們竟然會這樣過耶誕節，甚至還這樣過了一年」。

英格蘭國民保健署推文感謝犧牲耶誕節假期來幫忙的人員：「從疫苗接種員到志工，警衛到醫護，助產士到心理健康從業人員，還有其他必要服務工作者，謝謝在假期間工作的您們大家！」

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）敦促英國人「今年把加強針列為耶誕節計畫的一環」。

迄今英國接種了超過3000萬劑「加強針」，也就是第3劑疫苗，但賈維德說，「我們需要更進一步」。

平安夜（12月24日）這天，英國單日確診12萬2186例，137人染疫病逝。

英國其他地方，包括蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭的接種站今天都因耶誕節休息。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101226

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