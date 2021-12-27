12/27無新增本土、16例境外移入 空手道代表團增1人確診[影]

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中央流行疫情指揮中心27日宣布，國內新增16例境外移入，其中1例為空手道代表團員，此團累計12人確診。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北27日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內沒有新增COVID-19本土確診病例，也沒有新增死亡個案；另外，新增16例境外移入，其中1例為空手道代表團員，此團累計12人確診。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為12例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國、越南、匈牙利、哈薩克、菲律賓、韓國、英國、德國及印尼入境，入境日介於12月12日至12月26日。

值得注意的是，新增1例空手道代表團員確診者（案17032），20多歲本國籍男性，自哈薩克入境，曾接種2劑莫德納（Moderna）疫苗，屬於突破性感染，12月25日出現頭痛、流鼻水、全身倦怠，入境後採檢確診；匡列接觸者45人，35人列居家隔離，10人列自主健康管理。

此空手道團隊共22人，12月24日入境台灣，安排於集中檢疫所完成14天檢疫，檢疫所首次採檢就有11人為陽性個案，今天又出現1名代表團員確診，後續將進行基因定序，釐清感染病毒株。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6931例確診，分別為2277例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1101227

影片來源：衛生福利部疾病管制署