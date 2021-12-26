新北本土案17026確診足跡至板橋站B1美食街 曾搭公車捷運台鐵

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（中央社記者王鴻國新北26日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增本土個案為新北市30多歲男性，研判非近期感染。新北市衛生局也公布這名男子21日到23日足跡。個案搭大眾運輸工具在雙北趴趴走。

新北市衛生局表示，案17026為33多歲男性，近期無國外旅遊史，未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，12月25日因有陪病需求至醫院採檢，PCR結果為陽性，Ct值34.1。12月26日二採結果PCR為陰性，血清抗體結果為陽性，代表為感染舊案，感染源釐清中。

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衛生局也公布案17026公共場所足跡，提醒曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測。分別是21日下午1時搭264公車至捷運府中站，轉乘捷運到西門站。晚間6時從西門站至海山站，晚間6時30分到訪頑咖小舖（土城區裕民路）。晚間10時搭乘捷運從海山站至府中站，再換乘264公車。

12月22日晚間7時，搭乘264公車至捷運府中站，轉乘捷運到板橋捷運站，晚間7時30分至板橋環球地下美食街用餐。晚間9時50分搭乘台鐵，從板橋至浮州車站；12月23日晚間6時搭乘264公車至捷運府中站，搭車到西門站轉乘捷運到南京復興捷運站。晚間8時15分搭乘307公車至北門站換乘234公車到板橋。（編輯：方沛清）1101226