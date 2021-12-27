境外移入增加 蘇貞昌指示研議是否調整檢疫措施

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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院長蘇貞昌今天說，國內境外移入病例快速增加，為降低病毒在境內傳播的風險，請指揮中心持續研議是否調整相關檢疫措施，並應注意相關措施的宣布及實施時機。

國內26日新增24例COVID-19確定病例，分別為1例本土及23例境外移入，境外移入數創今年單日新高，其中11例為赴哈薩克參加空手道賽事團員。

行政院發言人羅秉成透過新聞稿表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情、國內疫苗施打情形等議題。

中央流行疫情指揮中心表示，目前國內疫情穩定控制中，但境外移入病例數大幅增加，上週已新增109例，而全球疫情急速上升19%，目前以Delta變異株為主流株，Omicron變異株仍持續擴散，且傳播速度快，部分國家已爆發社區感染，具有成為主流株的趨勢。

指揮中心說，基於入冬低溫易於呼吸道病毒傳播、年終舉辦大型活動等因素，預期全球疫情將持續上升，因此建議應持續嚴守邊境、加強採檢、持續醫療整備，以及提升疫苗涵蓋率等因應作為。

指揮中心指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為79.79%，第二劑為67.01%，第三劑為0.42%，共已施打3444萬人次，其中12到17歲第二劑已接種約16萬人次，年齡層戶籍人口接種率為13.1%。

指揮中心說，日前已函請地方政府衛生局24日起，可安排或指定COVID-19疫苗合約醫療院所，提供第一劑接種BNT疫苗滿12週以上且未參與校園接種的12到17歲學童，由家長陪同完成第二劑BNT疫苗接種。

蘇貞昌指出，國內體育選手在出國競賽期間染疫事件，請指揮中心與教育部持續注意，並加強體育選手的健康管理措施，兼顧國內防疫以及選手參賽權益。

蘇貞昌指出，因國外疫情更顯嚴峻，且國內境外移入病例快速增加，數量比過往大幅增加，考量國外耶誕假期及國內春節假期時間相近，為降低病毒在境內傳播的風險，請指揮中心持續研議是否調整相關檢疫措施，並應注意相關措施的宣布及實施時機，使民眾能有相當時間因應。

蘇貞昌強調，目前國內疫情穩定，是政府與民眾共同協力所得的成果，在國外疫情持續升溫下，必須更加努力才能繼續維持。歲末年終將至、大型慶祝活動接續進行之際，呼籲民眾仍須做好個人防疫措施，落實執行實聯制。

蘇貞昌說，目前疫苗充裕且品項足夠，請指揮中心持續想方設法，加速國內疫苗完整接種覆蓋率，提升國人保護力。（編輯：郭無患）1101227