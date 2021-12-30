全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

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今年各縣市跨年晚會陣容華麗，伍佰、梁靜茹、林宥嘉等藝人都會到現場與民眾同歡。中央社整理全台卡司、直播資訊，讓你一次掌握。（中央社檔案照片）

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（中央社網站30日電）跨年進入倒數階段，今年想好要出門看煙火還是在家度過了嗎？去年因疫情影響，許多縣市跨年晚會未開放入場、採線上直播，今年民眾終於能再聚現場，與伍佰、梁靜茹、Ella陳嘉樺、安心亞、五月天等藝人一起迎接2022。中央社整理各地跨年演唱會卡司與直播管道，讓你一次看個過癮！

台北最HIGH新年城2022跨年晚會

●地點：台北市政府前市民廣場

●時間：12月31日晚上7時～1月1日凌晨1時

●主持人：木曜四超玩（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞）、Lulu黃路梓茵

●演出名單：梁靜茹、A-Lin、徐佳瑩、Tizzy Bac、Lulu黃路梓茵、木曜四超玩主持群、旺福、茄子蛋、四分衛、告五人、動力火車、黃小琥

●亮點：所有演出藝人為全台獨家卡司，跨年夜只在台北演出不趕場，且今年台北101煙火秀長達360秒，1萬6000發煙火融合T-PAD燈網動畫，將首次呈現動態展翅與高空愛心設計。

●直播管道：台北市政府YouTube、台北旅遊網臉書

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：東森新聞 CH51

2022高雄跨年晚會

●地點：高流舞台（高雄流行音樂中心海風廣場）、蓬萊舞台（駁二蓬萊商港區）

●時間：12月31日晚上7時

●主持人：蔡昌憲＆瑪麗（高流舞台）、浩角翔起＆吳姍儒＆籃籃（蓬萊舞台）

●演出名單：

高流舞台：魏如萱、ØZI、Leo王、棉花糖、Crispy脆樂團、李英宏、法蘭、蕭秉治、吾橋有水、米莎

蓬萊舞台：伍佰 & China Blue、滅火器、蘇慧倫、陳零九、邱鋒澤、鼓鼓呂思緯、許富凱、曾沛慈、陳芳語、郭書瑤、炎亞綸、安心亞、Push Hand舞蹈團、吉那罐子主唱楊淑喻

●亮點：雙舞台設計，由民視及華視攜手合作，為史上第一次雙製播跨年晚會。

●直播管道：LINE TODAY、Yahoo TV!、高雄一百臉書、高雄市政府YouTube

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：華視直播頻道

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：民視直播 FTVN Live 53

2022 Meet 遇見桃園跨年晚會

●地點：桃園高鐵站前廣場

●時間：12月31日晚上7時～1月1日凌晨0時30分

●主持人：黃子佼、劉宇珊

●演出名單：Bill畢書盡、韋禮安、李玉璽、王識賢、李千那、羅文裕、Faye詹雯婷、熊仔、Julia吳卓源、艾怡良、八三夭、李玖哲

●直播管道：活動官網、壹電視臉書

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：壹電視NEXT TV

2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜

●地點：台中市水湳中央公園

●時間：12月31日晚上7時～1月1日凌晨1時

●主持人：阿Ken、蔡尚樺

●演出名單：玖壹壹、Ella陳嘉樺、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、周興哲、畢書盡、五堅情（邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩）、?te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、ALL IN 5

●直播管道：三立YouTube

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：Vidol TV

台南好Young跨年演唱會

●地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

●時間：12月31日晚上7時～1月1日凌晨0時30分

●主持人：吳建恆KEN、徐凱希Cathy

●演出名單：林宥嘉、炎亞綸、周興哲、艾怡良、閻奕格、高爾宣、李友廷、婁峻碩、?te壞特、大支、Karencici、許含光、B.T.O.D、文慧如

●直播管道：台南TODAY臉書、黃偉哲臉書

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：TVBS NEWS

五月天「好好好想見到你」高雄演唱會

●地點：高雄世運主場館

●時間：12月31日晚上9時

●亮點：提供5000張門票邀醫護人員免費參與

●影音頻道：相信音樂YouTube、五月天臉書

光耀新北－1314就愛你跨河煙火秀

●地點：新北市淡江大橋，橫跨八里及淡水河岸

●時間：12月31日晚上8時22分

●亮點：煙火秀長達13分14秒，可在10處零死角觀賞：淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭、八里左岸河濱公園、八里風帆碼頭、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘

●直播管道：新北市文化局臉書

新北跨年夜將在淡水河上施放13分14秒煙火，市府公布10地點能無死角欣賞。（新北市文化局提供）

基隆搖滾大步走跨年晚會

●地點：基隆港西三倉庫旁停車場

●時間：12月31日晚上5時～1月1日凌晨0時10分

●演出名單：楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、皇后皮箱、先知瑪莉、FUTURE AFTER A SECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團、TRASH

●亮點：煙火秀7分鐘，還有特別創作的跨年主題曲「大船佇這」

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：華視直播頻道

2022幸福竹縣感恩有你 公益慈善跨年晚會

●地點：新竹縣政府前廣場

●時間：12月31日晚上7時～1月1日凌晨0時30分

●主持人：白冰冰、沈玉琳、DJ圓圓、台一線

●演出名單：熱狗 MC HotDog、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、 美秀集團、麋先生 MIXER、宇宙人、翁立友、廖柏雅、安苡葳

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：中視新聞

2022微笑之心 麗寶跨年演唱會

●地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

●時間：12月31日晚上10時～1月1日凌晨0時30分

●演出名單：曹雅雯、五堅情、黃霆睿、黃奕儒、琳誼、ALL IN 5、K.Swo

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：Vidol TV

2022彰化市跨年晚會

●地點：彰化火車站前廣場

●時間：12月31日晚上6時10分

●演出名單：陳芳語、楊烈、詹雅雯、安歆澐

劍湖山世界2022跨年晚會

●地點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

●時間：12月31日晚上7時～1月1日凌晨0時30分

●演出名單：麋先生、宇宙人、魏嘉瑩、鹿洐人、琳誼、王彙筑、LEE、黃霆睿、黃奕儒

●亮點：世界唯一摩天輪煙火秀長達8分8秒，結合數百台無人機燈光表演

模擬煙火動畫。影片來源：劍湖山世界主題樂園JANFUSUN FANCYWORLD

2022西螺跨年晚會禧螺Song

●地點：西螺大橋橋下西側草坪

●時間：12月31日晚上7時30分～1月1日凌晨0時30分

●演出名單：Bii 畢書盡、孫盛希、倪安東、麋先生 MIXER、琳誼 Ring、李杰明 W.M.L、九九 Sophie Chen、B.T.O.D

2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀

●地點：高雄義大遊樂世界大草坪

●時間：12月31日晚上11時59分

●亮點：煙火秀888秒全台秒數最長，草坪對面的義守大學為觀賞煙火絕佳區域，當天晚上6時後開放民眾進入。

模擬煙火動畫。影片來源：義大

2022屏東跨年K歌之夜

●地點：屏東千禧公園

●時間：12月31日晚上7時30分～1月1日凌晨0時30分

●演出名單：魏如萱、彭佳慧、玖壹壹、韋禮安、范逸臣、高爾宣、孫淑媚、朱海君、吳獻、芮德

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：壹電視NEXT TV

2022宜蘭熊讚跨年晚會

●地點：蘭城新月廣場

●時間：12月31日晚上8時～1月1日凌晨0時30分

●主持人：馬力歐、林佩遙

●演出名單：黃明志、小宇、李佳薇、陳忻玥、王艷薇、廖文強、小男孩樂團

●亮點：所有歌手皆獨家演出

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：三立新聞網SETN

2022羅東跨年晚會

●地點：羅東中山公園

●時間：12月31日晚上7時45分

●主持人：DJ Dennis 、林葦妮 - 木木

●演出名單：J.Sheon、小樂吳思賢、林芯儀、TRASH、夏子薇ZWEi 、C.T.O、張語噥Sammy、HowZ、PinkFun

●直播管道：羅東鎮觀光發展所臉書

2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

●地點：花蓮市東大門廣場

●時間：12月31日晚上8時～1月1日凌晨0時30分

●演出名單：羅志祥、周湯豪、陳勢安、于子育、潘君侖、吳汶芳、莫宰羊、鄭心慈、田亞霍、溫以飛、Kasiraw feat DJ汝妮、李竺芯與激光湯瑪士

若無法直接播放可點選「在YouTube上觀看」。影片來源：三立電視 SET TV

2022台東跨年晚會

●地點：台東市轉運站後方草皮

●時間：12月31日晚上6時～ 1月1日凌晨0時40分

●演出名單：MATZKA、Suming 舒米恩、郭芝吟、解偉苓、江明娟、潘越雲、PARTY I樂團（怡璇+阿福）、卓義峰、林宗興、G5SH、DJ Aaron、DJ無喱兔、MC Johnny、DJ Cookie、品康、阿美族複音青春歌隊

金門金虎報喜．幸福臨門跨年晚會

●地點：金寧鄉金門大橋旁（土地重劃區）

●時間：12月31日晚上7時

●主持人：梁赫群、夏語心

●演出名單：郭靜、家家、葉瑋庭、張文綺、陳隨意、南方二重唱、火星樂團、檸檬哥哥、泡芙姐姐

●亮點：600秒高空煙火秀

●直播管道：藝起金門臉書

（編輯：曹亞沿）1101230