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強輻射冷卻 元旦清晨新竹以南低溫探11度

2021/12/30 08:53（12/30 09:15 更新）
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氣象專家吳德榮30日表示，元旦清晨新竹以南部分地區將探11度以下。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮30日表示，元旦清晨新竹以南部分地區將探11度以下。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）明天起有3天元旦連續假期，氣象專家吳德榮今天表示，最新模式模擬顯示，因強輻射冷卻作用，元旦清晨新竹以南部分平地氣溫將降至攝氏11度以下。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至元旦清晨，強度較弱的乾冷空氣影響，白天北台灣偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，跨年夜至元旦清晨，各地平地最低氣溫大約在13度至15度，新竹以南部分平地因「強輻射冷卻」作用，元旦清晨氣溫降至11度以下，戶外活動應注意保暖；而東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動，元旦上午起冷空氣減弱，氣溫回升；西晴、東偶飄局部雨。

吳德榮說，1月2日另一小股東北季風影響，大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；北台灣天氣偏涼，中南部舒適早晚涼。

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中央氣象局預報，今天鋒面通過及東北季風增強，東半部整天不定時有局部降雨，北部僅大台北東側有局部短暫雨，低溫普遍在14度到17度，中南部沿海及近山區平地會再低1度左右；白天北台灣高溫約18度左右，中部、花蓮19度到22度，南部、台東可達23度到25度，中南部日夜溫差大。

氣象局說，明天至1月2日3天連假，東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地方早晚涼，中南部局部地區因輻射冷卻關係，日夜溫差大，連假頭兩天迎風面東半部及大台北東側雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴；收假日水氣增多，北部地區轉為有局部短暫雨天氣。（編輯：謝雅竹）1101230

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