跨年元旦北部東半部有雨 想看曙光要碰運氣

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氣象局表示下一波冷空氣30日開始影響，跨年、元旦東半部及北部山區局部有雨，想看新年第一道曙光可能需要點運氣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天說，明天白天氣溫漸回升，下一波冷空氣30日開始影響，預計跨年這天最冷，台北約攝氏15度；跨年、元旦東半部及北部山區局部雨，想看新年第一道曙光可能需要點運氣。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，這波冷空氣會持續到明天清晨，白天開始減弱，溫度逐漸回升，北台灣高溫約19度左右，中部、花東地區可以到21、23度，南部可達25度。

陳伊秀說，台南以北、東北部局部地區今天入夜之後到明天清晨還是會有11度的低溫；金門縣局部地區也仍可能有10度以下氣溫。

陳伊秀提到，今天因華南雲雨區影響，水氣較多，入夜之後會逐漸減少，北部、東半部仍有局部降雨，中南部山區則是零星降雨；29日水氣更少，僅北部、東半部有短暫雨；由於明天水氣較少，高山降雪的機會也較今天來得低。

陳伊秀提醒，預估29日清晨在西半部會有局部霧或低雲，影響能見度。

陳伊秀表示，預計30日東北季風增強，持續到明年1月2日，強度接近大陸冷氣團，台北低溫約15度左右，其他各地區低溫約12度至17度，預計在跨年夜、元旦清晨會是最冷的時間點。

陳伊秀說，目前觀察下一波冷空氣的水氣較少，但在31日至明年1月2日東半部、北部山區有局部雨，想要看見第一道曙光可能需要一點運氣，其他地區則是多雲到晴；預計明年1月3日天氣就會逐漸好轉。（編輯：管中維）1101227