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日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

2021/12/27 16:55（12/27 18:30 更新）
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強烈寒流侵襲日本，兵庫縣、滋賀縣降下破紀錄大雪。圖為名古屋車站前行人撐傘在雪中行走。（共同社）
強烈寒流侵襲日本，兵庫縣、滋賀縣降下破紀錄大雪。圖為名古屋車站前行人撐傘在雪中行走。（共同社）
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（中央社網站27日電）強烈寒流侵襲日本，靠近日本海側地區降下大雪，近畿北部出現當地平均數十倍的雪量，大雪影響交通造成不便，卻也出現許多難得一見的景象。京都金閣寺、名古屋城出現白雪覆蓋美景；滋賀縣民眾拍下電車外積雪半個車門高；北海道街邊的麥當勞叔叔人像被積雪覆蓋，僅剩半顆頭露出。

金閣寺屋緣覆蓋上白雪，呈現出「雪化妝」的夢幻美景。（共同社）
金閣寺屋緣覆蓋上白雪，呈現出「雪化妝」的夢幻美景。（共同社）
名古屋城等景點都被白雪覆蓋。（共同社）
名古屋城等景點都被白雪覆蓋。（共同社）
福井車站前的恐龍廣場被白雪覆蓋。（共同社）
福井車站前的恐龍廣場被白雪覆蓋。（共同社）
日本滋賀縣車輛因大雪滯留。（共同社）
日本滋賀縣車輛因大雪滯留。（共同社）

▼日本最北端麥當勞40號稚內店外，麥當勞叔叔被大雪掩埋，只剩半顆頭露出。

▼日本滋賀縣彥根市河瀨車站月台積雪半個車門高。

（圖取自推特網頁twitter.com）
（圖取自推特網頁twitter.com）

▼積雪造成電車停駛，民眾用雨傘擋雪。

▼積雪覆蓋河瀨車站月台，難以看出哪裡是月台哪裡是鐵軌。

▼日本高岡大佛也被白雪覆蓋。

▼厚重積雪充滿車斗。

▼大雪蓋住整輛車，只剩雨刷露出。

▼道路被大雪覆蓋，民眾騎車加掛雪鏈。

▼積雪遮住交通號誌紅綠燈。

▼家門前積雪深，只能一鏟一鏟移除。

▼NHN報導京都府舞鶴市大雪景況。

（編輯：林傑立／實習編輯：林靜）1101227

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