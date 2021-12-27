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嘉明湖下雪、冰霰 天使的眼淚鑲白邊[影]

2021/12/27 13:10（12/27 14:10 更新）
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冷氣團發威，「天使的眼淚」嘉明湖27日凌晨下起了雪、冰霰，湖的周圍鑲上白邊，山友看到難得景色都直呼幸運。（熊出沒戶外休閒服務企業社提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
冷氣團發威，「天使的眼淚」嘉明湖27日凌晨下起了雪、冰霰，湖的周圍鑲上白邊，山友看到難得景色都直呼幸運。（熊出沒戶外休閒服務企業社提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）冷氣團發威，合歡山、玉山今天凌晨都降雪，「天使的眼淚」嘉明湖凌晨也下了約1小時雪、冰霰，湖的周圍鑲上白邊，山友看到難得景色都好興奮，直呼幸運。

氣象預報，今明兩天的冷氣團是今年東亞的第6波強冷高壓南侵，各地超過3000公尺的高山接連下雪，包括玉山、合歡山、雪山都白了頭，位在台東縣海端鄉中央山脈上的嘉明湖，海拔3310公尺山區也下雪及冰霰，一片白茫茫。

影片來源：熊出沒戶外休閒服務企業社提供

中央氣象局台東氣象站主任黃瑞中接受中央社記者電話訪問表示，今天清晨3時15分至50分、5時20分至9時30分這段時間監測到玉山降雪，積雪2公分，嘉明湖也很有可能飄雪。

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熊出沒企業社成員邱彥紘接受記者電訪表示，嘉明湖實施總量管制，須申請警政署入山證及嘉明湖國家步道山屋/營地住宿核准證才能入山，因為是事先計畫上山，能否碰上下雪都是運氣。

邱彥紘說，嘉明湖山區今天凌晨2時多開始降下雪及冰霰，步道都結冰，山友必須穿冰爪才能行走，否則容易滑倒；提醒山友雪季上山要做好充分準備，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。（編輯：謝雅竹）1101227

冷氣團發威，位在台東縣海端鄉中央山脈上的嘉明湖，海拔3310公尺山區也下雪霰，一片白茫茫。（熊出沒戶外休閒服務企業社提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
冷氣團發威，位在台東縣海端鄉中央山脈上的嘉明湖，海拔3310公尺山區也下雪霰，一片白茫茫。（熊出沒戶外休閒服務企業社提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
冷氣團發威，海拔3310公尺的嘉明湖山區也下雪霰，步道結冰，山友必須穿冰爪才能行走，否則容易滑倒。（熊出沒戶外休閒服務企業社提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
冷氣團發威，海拔3310公尺的嘉明湖山區也下雪霰，步道結冰，山友必須穿冰爪才能行走，否則容易滑倒。（熊出沒戶外休閒服務企業社提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
冷氣團發威，各地超過3000公尺的高山接連下雪，海拔3310公尺的嘉明湖山區也下雪霰，成一片銀白世界。（熊出沒戶外休閒服務企業社提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
冷氣團發威，各地超過3000公尺的高山接連下雪，海拔3310公尺的嘉明湖山區也下雪霰，成一片銀白世界。（熊出沒戶外休閒服務企業社提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月27日
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