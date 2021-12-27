合歡山下雪創入冬最大 累積逾5公分出動鏟雪車[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

低溫搭配水氣，合歡山27日凌晨開始降雪，創入冬以來最大降雪量，民眾開心在合歡山松雪樓前堆起小雪人。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 110年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）低溫搭配水氣，合歡山今天凌晨開始降雪，直到上午7時累積逾5公分，創下入冬以來最大降雪量，由於非假日遊客少加上雪量足，讓昨夜在松雪樓、武嶺停車場過夜的追雪族好開心。

冷氣團低溫搭配華南雲雨區水氣，合歡山今天凌晨開始降雪，雪量創入冬以來最多，整個山頭化身銀白雪國，道路、樹梢全部覆蓋厚厚白雪，當地工作人員指出，這次降雪從今天凌晨約1時起間歇持續到上午7時未停，降雪量比昨天更大，累積已有5、6公分。

海拔3275公尺的合歡山武嶺是台灣公路最高點，遊客開車就能輕鬆抵達高山，因此，合歡山25日、26日假日期間湧入「爆量」追雪族，不過合歡山25日、26日由於溫度與水氣條件未能配合，只降下少許冰霰，今天上班日才下大雪，也讓前幾天上山追雪遊客大喊可惜。

因應合歡山降雪，交通部公路總局第二區養護工程處發布訊息表示，省道台14甲線指標24公里處南投縣鳶峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段昨夜實施預警封閉，今天清晨解除，恢復交通，但經派員檢視路況，鳶峰至大禹嶺路面積雪結冰，限加掛雪鍊車輛通行。

由於合歡山公路昨夜至今晨封閉，今天凌晨就有車輛在管制點前排隊等候放行，準備衝上山賞雪；第二區養護工程處埔里工務段12月初就把鏟雪車移到合歡山松雪樓旁停放，由於合歡山今天降大雪，鏟雪車一早出勤，以維護遊客行車安全。（編輯：蔡佳敏）1101227

低溫搭配水氣，合歡山27日凌晨開始降雪，創入冬以來最大降雪量，公路總局鏟雪車一早出勤，以維護遊客行車安全。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 110年12月27日

低溫搭配水氣，合歡山27日凌晨開始降雪，創入冬以來最大降雪量，由於非假日遊客少加上雪量足，讓在松雪樓、武嶺停車場過夜的追雪族好開心。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 110年12月27日

合歡山27日凌晨降雪，道路被白雪覆蓋。（圖取自我的E化政府網頁gov.tw）

玉山化身銀白世界 積雪0.5公分

（中央社記者張雄風台北27日電）中央氣象局今天表示，玉山在凌晨3時15分開始下雪、3時50分停，接著清晨5時20分再次下雪，並持續中；截至今天清晨6時，積雪約0.5公分。

根據氣象局網站，今天清晨南投縣信義鄉玉山主峰往北峰叉路附近（玉山風口），最低溫達攝氏-3.7度；玉山北峰1號低溫達-2.8度。（編輯：謝雅竹）1101227

玉山27日降雪，中央氣象局長鄭明典在臉書分享玉山雪後照片。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）