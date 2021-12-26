更多編輯台推薦新聞：
金句回顧／屠圖大主教力挺達賴喇嘛 聯合國演說替同志發聲
國際

金句回顧／屠圖大主教力挺達賴喇嘛 聯合國演說替同志發聲

解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安
國際

解體前靠維穩勉強續命 看懂蘇聯30年後為何仍難入土為安

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王惠美送出升格直轄市計畫：彰化人不比別人「細漢」
首頁 / 重點新聞

日本大雪誤交通 146個空中航班被迫取消

2021/12/26 18:15（12/27 12:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本部分地區因強烈寒流紛紛降下大雪，航班、公路都受大雪影響。圖為日本滋賀縣車輛因大雪滯留。（共同社）
日本部分地區因強烈寒流紛紛降下大雪，航班、公路都受大雪影響。圖為日本滋賀縣車輛因大雪滯留。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本部分地區今天受強烈寒流影響紛紛降下大雪，截至晚間6時止，已造成146個國內線航班被迫取消；幾條高速公路也暫時封閉部分區間雙向通行，避免車輛因大雪受阻。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天晚間6時為止，包括日本航空等5家航空公司國內線，共有146個航班因大雪取消或已決定取消。

陸上交通部分，各家JR公司表示，東海道、東北及北陸新幹線班次未受大雪影響，幾乎按原訂時刻表正常行駛。

但各地高速公路有部分區間受大雪影響封閉，例如秋田自動車道（類似高速公路）的蟹澤交流道到大館北交流道區間雙向暫時封閉、京都縱貫自動車道的舞鶴大江交流道到宮津天橋立交流道區間雙向暫時封閉等。

朝日電視台報導，幾年才會出現一次的強烈寒流目前正影響日本，靠日本海側地區紛紛降下大雪；今天是這波寒流威力最強的一天，積雪恐將在短時間快速增加。

東京都市中心也在凌晨過後觀測到降下今年冬天第一場雪，較往年提早8天、較上季提早17天。

讀賣新聞報導，日本氣象廳表示，截至今天下午2時各地積雪狀況，青森市酸湯地區多達171公分、北海道幌加內町128公分、山形縣大藏村97公分。位於平地的富山市積雪多達36公分、福井市積雪也有22公分。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101226

日本JR未受大雪影響，各家JR公司表示東海道、東北及北陸新幹線班次未受大雪影響，幾乎按原訂時刻表正常行駛。圖為JR鳥取站前民眾。（共同社）
日本JR未受大雪影響，各家JR公司表示東海道、東北及北陸新幹線班次未受大雪影響，幾乎按原訂時刻表正常行駛。圖為JR鳥取站前民眾。（共同社）
延伸閱讀
北海道大雪 札幌小樽24小時降雪逾50公分創新高日本各地降雪 金閣寺合掌村覆雪宛如童話場景影片／合歡山下雪創入冬最大 累積逾5公分出動鏟雪車中國北方降雪創近70年紀錄 遼寧640萬隻禽畜凍死
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族