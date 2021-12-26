日本大雪誤交通 146個空中航班被迫取消

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日本部分地區因強烈寒流紛紛降下大雪，航班、公路都受大雪影響。圖為日本滋賀縣車輛因大雪滯留。（共同社）

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本部分地區今天受強烈寒流影響紛紛降下大雪，截至晚間6時止，已造成146個國內線航班被迫取消；幾條高速公路也暫時封閉部分區間雙向通行，避免車輛因大雪受阻。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天晚間6時為止，包括日本航空等5家航空公司國內線，共有146個航班因大雪取消或已決定取消。

陸上交通部分，各家JR公司表示，東海道、東北及北陸新幹線班次未受大雪影響，幾乎按原訂時刻表正常行駛。

但各地高速公路有部分區間受大雪影響封閉，例如秋田自動車道（類似高速公路）的蟹澤交流道到大館北交流道區間雙向暫時封閉、京都縱貫自動車道的舞鶴大江交流道到宮津天橋立交流道區間雙向暫時封閉等。

朝日電視台報導，幾年才會出現一次的強烈寒流目前正影響日本，靠日本海側地區紛紛降下大雪；今天是這波寒流威力最強的一天，積雪恐將在短時間快速增加。

東京都市中心也在凌晨過後觀測到降下今年冬天第一場雪，較往年提早8天、較上季提早17天。

讀賣新聞報導，日本氣象廳表示，截至今天下午2時各地積雪狀況，青森市酸湯地區多達171公分、北海道幌加內町128公分、山形縣大藏村97公分。位於平地的富山市積雪多達36公分、福井市積雪也有22公分。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101226