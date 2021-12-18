日本各地降雪 金閣寺合掌村覆雪宛如童話場景

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本今天從北日本到日本海側廣泛地區都降下大雪，知名觀光景點金閣寺屋頂覆雪，在晨曦照耀下與池水相映成輝；合掌村降雪量驚人，白雪皚皚的銀白世界宛如童話故事中場景。

日本朝日新聞報導，近畿地方今天受到今年冬天最強冷空氣流入形成冬季型態氣壓分布影響，各地都觀測到積雪。

位於京都市北區的名勝金閣寺屋頂覆上白雪，周圍池水在晨曦中呈現金色，與金閣寺金色建築相映成輝。

另外，位於岐阜縣白川村「合掌村」（合掌造聚落），同樣因為降雪屋頂覆雪，加上積雪呈現一片銀白世界，宛如童話故事中場景，吸引不少觀光客參觀拍照。

中京電視台報導，白川村今天被觀測到45公分積雪，當地民眾一早就被迫開始鏟雪，並說，「一口氣就下這麼多雪，這個降雪量是今年第一次看到」。

也有民眾說：「（鏟雪）對上了年紀的人來說真是辛苦。」（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1101218