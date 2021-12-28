日本暴雪電車撞上橫倒樹 60乘客雪中受困2小時

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日本山形縣山形市28日發生一輛電車撞上傾倒樹木，車上約60名乘客先在停電車廂內待了約兩小時，又在零下氣溫雪中步行數百公尺後，才搭上巴士離去。（共同社）

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本部分地區近日大雪紛飛，山形縣山形市今天發生一輛電車撞上傾倒樹木，車上約60名乘客先在停電車廂內待了約兩小時，又在零下氣溫雪中步行數百公尺後，才搭上巴士離去。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，JR東日本公司表示，日本時間今天上午9時15分左右，一列從山形車站開往仙台車站的普通電車撞上傾倒樹木，車上約60名乘客無人受傷。

列車在山形市的高瀨車站到山寺車站間撞上傾倒樹木，當地積雪深度約50公分。電車內部因為停電沒有暖氣，乘客就這樣在車廂內待了約兩小時，之後被引導下車在雪地中步行數百公尺，上午11時過後搭上JR東日本準備的兩台大型接駁巴士離去。

電車上一名男性乘客回想事故發生當下時說，因為列車撞上樹木發出很大的撞擊聲，雖然車內電燈熄滅，但並未造成恐慌。

另一名男乘客說，自己坐在後面的車廂，聽到巨大聲響，車廂內的電子螢幕也消失；事故後大家都在車內等待時，有聽到別的乘客喊冷。

根據日本氣象廳資訊，山形市今天氣溫介於攝氏零下0.4度到零下4.5度間。

JR東日本表示，樹木應是受大雪影響傾倒，列車在撞擊後壓倒電纜造成停電；電車因為停電無法行駛只能停在原地。受到這起事故及停電影響，JR仙山線部分區間一度雙向暫時停駛。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101228