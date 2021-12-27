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2022年台灣景點首道曙光在蘭嶼 本島屏東龍坑最早

2021/12/27 12:48（12/27 15:16 更新）
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氣象局27日表示，2022年元旦第一道曙光在蘭嶼東清，本島平地則是在屏東龍坑生態保護區。圖為110年阿里山第一道曙光。（中央社檔案照片）
氣象局27日表示，2022年元旦第一道曙光在蘭嶼東清，本島平地則是在屏東龍坑生態保護區。圖為110年阿里山第一道曙光。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天表示，預測今年最後本島平地日沒最晚時間出現在台南市七股海堤；各個景點中，2022年元旦第一道曙光在蘭嶼東清，本島平地則是在屏東龍坑生態保護區最早。

中央氣象局今天公布「2021-2022年跨年日沒日出資料」，今年年終（12月31日）西部景點日沒時刻表，在本島平地日沒最晚時間出現在台南市七股海堤一帶，日沒時刻約是傍晚5時25分；離島部分最晚是金門縣浯江溪建功嶼及慈湖慈堤，約傍晚5時29分。

氣象局提醒，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區受陸地天際線影響，可能難見日落於海平面。

元旦曙光部分，根據明年元旦東部景點日出時刻表，日出時刻最早為蘭嶼東清清晨6時32分，本島日出時刻最早為屏東龍坑生態保護區清晨6時35分。

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氣象局說明，在新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

氣象局強調，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接的時刻；實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出日沒時刻常會稍有提早或延後。（編輯：張雅淨）1101227

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