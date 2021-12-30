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高鐵30日下午及晚間增開2班南下列車 全車自由座

2021/12/30 08:56（12/30 09:41 更新）
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台灣高鐵公司30日上午宣布，下午及晚間加開2班南下停靠各站列車，全車自由座。（中央社檔案照片）
台灣高鐵公司30日上午宣布，下午及晚間加開2班南下停靠各站列車，全車自由座。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）明天起有3天元旦連續假期，台灣高鐵公司今天上午宣布，下午及晚間加開2班南下停靠各站列車，全車自由座。

台灣高鐵發布新聞稿指出，為加強服務南下旅運需求，今天下午及晚間，自南港站加開2班次南下停靠各站的全車自由座列車（商務車廂除外），旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

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台灣高鐵增開的2班加班車，分別是南下8817車次，下午2時15分自南港站發車，下午4時50分抵達左營站；南下8827車次，晚間7時15分自南港站發車，晚間9時50分抵達左營站。

台灣高鐵提醒，旅客自進入車站即須佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。（編輯：李錫璋）1101230

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