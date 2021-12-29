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2022跨年
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2022跨年5/54

北捷跨年人潮疏運 籲2線搭乘、3線離場

2021/12/29 18:31（12/30 09:28 更新）
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台北捷運公司29日表示，跨年晚會當天提醒旅客搭捷運須全程戴口罩，並牢記「2線搭乘、3線離場」搭乘技巧。中央社記者陳昱婷攝 110年12月29日
台北捷運公司29日表示，跨年晚會當天提醒旅客搭捷運須全程戴口罩，並牢記「2線搭乘、3線離場」搭乘技巧。中央社記者陳昱婷攝 110年12月29日
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（中央社記者陳昱婷台北29日電）北市跨年晚會31日登場，北捷提醒，搭捷運須全程戴口罩，並牢記「2線搭乘、3線離場」技巧，到國父紀念館、永春、信義安和、象山等站搭車，避開市政府、台北101/世貿站人潮。

「台北最High新年城－2022跨年晚會」將在31日登場，台北捷運公司今天舉辦記者會說明疏運措施。

北捷指出，將自31日晚間6時起營運至隔天晚間12時，連續42小時不收班，提醒旅客搭捷運須全程戴口罩，並牢記「2線搭乘、3線離場」搭乘技巧。

北捷呼籲，進場時可多利用板南線、淡水信義線；散場時選擇板南線、淡水信義線、松山新店線，儘量到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。

北捷表示，旅客還可以運用「加、分、提、前、走」5字口訣，預先加值電子票證或購買單程票、分線搭乘前往、提早出門、在會場前一站下車、散場時多走幾步到鄰近車站搭乘或搭接駁公車。

北捷指出，為加強疏運跨年活動人潮，板南線及淡水信義線將自31日晚間7時起以最密班距行駛提供服務，板南線每2至3分鐘一班，淡水信義線每3分鐘一班並延駛至象山站，其他路線將視人潮狀況彈性調整班距，市政府站及台北101/世貿站則視人潮過站不停。

此外，北捷表示，由車站站長、副站長、站務員、司機員及維修員組成的「潮天團」將在跨年夜進駐市政府站、台北101/世貿站、象山站、國父紀念館站4個車站的7個重要出口制高點，在車站人潮管制時說學逗唱，不時發送神秘小禮物，緩解旅客排隊等候的情緒。（編輯：李亨山）1101229

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