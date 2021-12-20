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新北跨年煙火秀13分14秒 10大最佳觀賞點地圖這裡查

2021/12/20 15:57（12/20 22:48 更新）
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新北跨年夜將在淡水河上施放13分14秒「光耀新北－1314就愛你跨河煙火秀」，市府20日公布10大最佳觀賞點，不用人擠人，還能欣賞無死角煙火秀。（新北市文化局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月20日
新北跨年夜將在淡水河上施放13分14秒「光耀新北－1314就愛你跨河煙火秀」，市府20日公布10大最佳觀賞點，不用人擠人，還能欣賞無死角煙火秀。（新北市文化局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月20日
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（中央社記者沈佩瑤新北20日電）新北跨年夜將在淡水河上施放13分14秒「光耀新北－1314就愛你跨河煙火秀」，市府今天公布10大最佳觀賞點，包括金色水岸河濱公園、左岸河濱公園等，浪漫整晚。

新北市政府文化局下午發布新聞稿指出，「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火秀將於31日晚間8時22分，在淡江大橋的施工構台及便道上施放，整體煙火施放場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里。

文化局推薦「十大最佳煙火觀賞點」，欣賞無死角煙火秀不用人擠人，另有網路地圖供民眾查詢，分別為：

▸淡水河畔邊的金色水岸河濱公園
▸淡水海關碼頭
▸油車口木棧道
▸漁人碼頭
▸八里河畔邊左岸河濱公園
▸八里風帆碼頭
▸水筆仔公園
▸觀海長堤賞鳥區
▸十三行文化公園
▸八里北堤沙灘

文化局表示，淡水漁人碼頭觀海廣場31日下午即展開豐富的藝文演出，除身聲劇場、新象創作劇團、淡水愛樂管樂團輪番上陣，還有多組街頭藝人，現場並設置多座絢爛奪目燈飾藝術裝置，以及親子遊樂設施，在璀璨煙火中享受浪漫滬尾夜。（編輯：方沛清）1101220

影片來源：新北市文化局
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