元旦連假國道恐壅塞 高公局公布11條替代道路

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交通部高公局表示，建議用路人避開111年元旦假期間國道重點壅塞路段及時段，並可選擇4條國道長途及7條地區短途替代道路。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北22日電）111年元旦有3天連假，預估會有大量旅遊車潮，交通部高公局表示，建議用路人避開假期間國道重點壅塞路段及時段，並可選擇4條國道長途及7條地區短途替代道路。

交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，元旦連續假期預期將有大量旅遊車潮出現，高公局建議用路人盡量避開假期間國道重點壅塞路段及時段。

高公局說，用路人若無法避免在該路段時段上路，除可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，並籲請住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道壅塞路段，也可節省行車時間。

高公局指出，規劃了4條國道長途及7條地區短途替代道路，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至台南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

短途建議多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向等7條。

高公局表示，國5也將實施高乘載管制，12月31日至明年1月1日，每天早上6時至中午12時實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；明年1月1日至2日，每天下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，上述國5北向高乘載管制結束時間，將視交通狀況機動調整。（編輯：張芷瑄）1101222

（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）