元旦連假合歡山清境農場車多 公路總局籲早上山

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（中央社記者吳哲豪南投22日電）為因應明年元旦3天連假，南投合歡山、清境農場及日月潭等景點恐有大量車潮；公路總局呼籲，連假期間早上7時到下午3時車多，用路人可以提早上山，避開塞車。

交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段今天發出新聞稿指出，明年元旦有3天連假，南投縣境內的清境農場、合歡山及日月潭等風景區，預估會有大量民眾前往遊憩，埔里工務段依照以往交通數據，提醒用路人提早上山。

埔里工務段說明，台14甲線清境及合歡山路段在31日跨年夜間將吸引許多遊客上山，連假期間每天早上7時到下午3時，容易發生車多壅塞情形，提醒用路人如果當天往返清境風景區，建議可以提早在早上7時以前抵達，避開車潮，如果過夜入住旅宿者，可在下午3時以後進入。

至於日月潭風景區部分，跨年夜將吸引人潮前往，周邊道路台21線每天上午10時到下午2時容易發生壅塞，當天往返遊客建議可提前於早上10點以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。

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埔里工務段呼籲，準備前往清境跨年及合歡山迎曙光民眾，近期前往高山遊客多，且停車空間有限，民眾上山前務必先查詢路況，特別提醒旅客因該地區海拔直上3000公尺以上，應加強保暖與評估自身狀況，切勿隨意違規停車與疲勞駕駛。

埔里工務段指出， 如果有降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺也將實施預警性封閉道路管制作業。 呼籲用路人行經上述路段可隨時注意路側資訊可變標誌，公路總局交控中心也將隨時發布交通狀況訊息並提供行車建議。（編輯：屈享平）1101222