關山夕照列恆春八景 2021最後落日能否現身取決海面雲霧

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關山夕照名列恆春八景，也被CNN評選為世界12大夕陽美景之一，但民眾31日能否欣賞絕美日落將視海面雲霧而定。（圖取自恆春鎮公所網頁pthg.gov.tw）

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）明天就是元旦連假，不少民眾歡送2021年，會選擇到屏東恆春關山欣賞今年最後一次日落，恆春氣象站今天表示，由於受到東北季風影響，絕美日落現身與否將要視海面雲霧而定。

「關山夕照」名列恆春八景，也是CNN評選的世界12大夕陽美景之一。關山位於恆春半島西南方，海拔約152 公尺的隆起珊瑚礁台地，為墾丁國家公園內觀賞夕照及遠眺恆春半島各區的最佳地點。明天關山日落時間為下午5時24分。

中央氣象局恆春氣象站主任薛全義接受中央社記者訪問，根據天氣預報，受到東北季風影響，明天上午落山風約有9至10級，人會站不穩的狀態，但降雨機率低；到了明天下午3時過後，直到觀賞日落時間，則為雲量偏低的晴天，有機會看見日落，但仍要視海面雲霧狀況而定。

薛全義提醒民眾， 恆春半島天氣受東北季風影響，落山風較大，體感溫度約在攝氏15度到17度，不管是要前往關山日落或龍磐日出的旅客，要做好保暖措施。

恆春鎮公所觀光農業課長黃淑惠接受中央社記者訪問表示，今年恆春鎮公所也有舉辦跨年晚會，民眾欣賞完關山日落後，可以到鎮上的西門廣場一同倒數迎接新年。（編輯：陳政偉）1101230