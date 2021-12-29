台灣平地第一道曙光 三仙台整裝迎客

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氣象局預測2022年台灣平地第一道曙光，將在台東縣成功鎮三仙台出現，三仙台遊憩區的跨海八拱橋長期受颱風、地震及環境鹽害侵蝕，已於日前完成修繕，東管處歡迎民眾到訪賞日出。（東管處提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月29日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）氣象局預測2022年台灣平地第一道曙光，將在台東縣成功鎮三仙台出現，三仙台遊憩區的跨海八拱橋長期受颱風、地震及環境鹽害侵蝕，東管處25日完成修繕，歡迎民眾到訪賞日出。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處發布新聞稿表示，三仙台遊憩區最大亮點的跨海八拱橋自1987年完工迄今，由於橋梁位於戶外及海上，長期受颱風、地震災害及環境鹽害侵蝕，為確保橋梁通行安全，每年檢視橋墩狀況並進行相關補強措施，今年5月開始進行修繕，已於12月25日完工。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，觀光逐步復甦，大幅提升民眾出遊意願，東管處歡迎民眾到三仙台迎曙光看日出，並宣告東海岸疫後旅遊觀光好康展開。

東管處推出「曙光歡樂送、就在東海岸」活動，2022年1月1日至5月30日至東海岸特約店家消費即可參與「消費折扣送」和「消費好禮送」。民眾在特約店家消費滿新台幣500元以上，上網登錄現金回饋，折數從5折到85折不等，或消費滿300元，參加月月抽好獎，獎項包括旅行社套裝遊程、部落好禮、在地手作伴手禮等，獎品總值超過30萬元。

若無法到訪的民眾，也可以利用即時影像觀賞，東管處表示，自109年起陸續建置石梯坪、三仙台、都歷、加路蘭4處4K即時影像，透過Youtube頻道，至今達722萬人次觀看，總觀看時數累計超過50萬小時。

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東管處指出，除了東海岸的藍天碧海、晨昏美景、日月星辰，還不時攝錄到精彩難得的畫面，如三仙台日出霞光、都歷月光海、石梯坪銀河星空、英仙座流星雨、火箭星鏈、血月、颱風巨浪、燕鷗覓食等。

為迎接新年，東管處又新擇3處特色景區建置4K即時影像，分別為大石鼻山、長虹橋及綠島的南寮漁港。新鏡頭28日上線服務，民眾只要使用網路，在電腦、電視及手機等裝置上就可一手掌握東海岸美景。（編輯：陳政偉）1101229