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元旦連假車流大 返往墾丁台東掌握4大措施

2021/12/28 13:08（12/28 13:49 更新）
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元旦連假將至，屏東枋寮鄉的5叉路口匯集台1線、台17線要往返墾丁及台東的車流，警方規劃4大管制措施，讓駕駛人能通行順暢。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月28日
元旦連假將至，屏東枋寮鄉的5叉路口匯集台1線、台17線要往返墾丁及台東的車流，警方規劃4大管制措施，讓駕駛人能通行順暢。（枋寮警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月28日
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）元旦連假將至，屏東枋寮鄉的5叉路口為遊客往返墾丁、台東必經之路，為有效疏導大量車潮，枋寮分局警方祭出4大管制措施，讓駕駛人能通行順暢。

元旦假期110年12月31至111年1月2日為期3天，屏東地區在墾丁龍磐舉辦迎曙光活動，同時屏東縣政府主辦的落山風藝術季系列活動中，也有元旦當天限定的舞劇「風潮變」演出。

屏東枋寮警分局今天發布新聞稿指出，枋寮水底寮的5叉路口匯集台1線、台17線車流，是要往返墾丁、台東觀光必經之路，為有效疏導大量湧入車潮，祭出調撥車道；車輛分流；分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉；汽機車分道「實體分隔交通錐」等4大管制措施，讓駕駛人能通行順暢。

枋寮分局表示，將視狀況執行台1線436.5至445.5公里處調撥車道，全長9公里；車流量大巔峰時，將遊客分別引導至永翔路與沿山公路，紓解車流；在台1線民族路口、桂格加油站、加祿加油站、品味軒休息站等11處分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉。

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枋寮分局表示，北上車道台1線438公里（博愛橋路段）至台1線437公里與台1線451公里（枋山會館）至台1線448公里（品味軒休息站），實施汽機車分道「實體分隔交通錐」。

枋寮警分局交通組長謝漢忠接受中央社記者訪問表示，元旦假期首日因應車流將會依屏東交通隊行控中心車流數據，觀測88快速道路及國3南州交流道車流調撥車道；收假則是依台9線草埔交控中心及竹坑26線車流數據，每小時平均車流量達2500輛，就會進行調撥車道。（編輯：謝雅竹）1101228

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