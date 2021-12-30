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北市防疫旅館3例確診CT值皆低 傳播時間可能為24日

2021/12/30 16:17（12/30 17:23 更新）
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北市中正區某防疫旅館出現3例確診，CT值皆偏低。（台北市政府提供）
北市中正區某防疫旅館出現3例確診，CT值皆偏低。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳怡璇台北30日電）北市中正區某防疫旅館出現3例確診，CT值皆偏低，入住時間23至25日重疊，北市研判若真是群聚，24日可能為傳播時間；已匡列34人居家隔離、43人擴大採檢。

台北市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，說明某防疫旅館出現3確診的案件。

副市長黃珊珊表示，第1例為案17058，25日返家後27日覺得身體不適，採檢發現陽性，CT值26，28日再採檢，CT值變得更低，為20。在發現此例後，市府匡列同樓層及上下樓層旅客採檢，再發現2人陽性，CT值分別為16、21也偏低。

黃珊珊表示，從這3人入住時間看起來，22至25日有重疊，不排除是旅館內群聚，正在調查如何傳染，也調出旅館平面圖、空調、送餐與收垃圾動線等確認。

黃珊珊指出，匡列24至29日入住旅客34人居家隔離，已送至集中檢疫所；其他居家檢疫旅客送至其他防疫旅館，此旅館今天淨空，市府明天會找專家討論與環境採檢，之後全面清消、靜置7天。

在採檢人數方面，旅館員工8人皆陰性；現住旅客43人陰性、3人未出爐、2人陽性；已離開旅館旅客9人陰性、12人未出爐。（編輯：陳仁華）1101230

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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